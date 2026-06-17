Día Nacional de la Libertad Latinoamericana: 205 años de la muerte de Martín Miguel de Güemes

Cada 17 de junio se conmemora el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana , una fecha que homenajea al general Martín Miguel de Güemes y recuerda el 205.º aniversario de su fallecimiento . La efeméride destaca su legado como uno de los principales próceres de la independencia argentina y latinoamericana.

En una fecha de gran importancia para la historia argentina, el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana homenajea al general Martín Miguel de Güemes , destacado político y militar salteño que desempeñó un papel fundamental en la lucha por la independencia de Argentina y de buena parte de América del Sur.

Nacido el 8 de febrero de 1785 en Salta , Güemes inició su carrera militar a los 14 años al incorporarse al 3.º Batallón del Regimiento Fijo de Infantería de Buenos Aires . Gracias a su capacidad de liderazgo y a su estrategia militar, se convirtió en el comandante de las milicias gauchas conocidas como Los Infernales , que resistieron con éxito las invasiones realistas en el noroeste argentino y protegieron el territorio para las campañas libertadoras encabezadas por José de San Martín y Simón Bolívar .

Al igual que San Martín, Güemes entendía que la conquista de Lima era clave para poner fin al dominio español en América del Sur. Por ello, mantuvo vínculos con los movimientos independentistas del Alto Perú y actuó como jefe de la Vanguardia del Ejército de los Andes, consolidando un rol estratégico en el proceso emancipador.

Su muerte, ocurrida el 17 de junio de 1821, significó una gran pérdida para la causa independentista. Sin embargo, su legado de valentía, liderazgo y compromiso con la libertad trascendió el paso del tiempo y continúa siendo un símbolo de la historia nacional. En reconocimiento a su aporte, el Congreso de la Nación sancionó en 1999 la Ley N.º 25.172, que establece la fecha de su fallecimiento como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

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