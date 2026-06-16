16 de junio de 2026
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José Valerio

José Valerio: "El juicio por jurados es más que una escuela de ciudadanía"

El ministro de la Corte expuso en San Rafael y remarcó la importancia de capacitar a operadores judiciales y a la sociedad en el sistema que se implementa desde 2018.

El juez del máximo tribunal expuso en una jornada en San Rafael.

El juez del máximo tribunal expuso en una jornada en San Rafael.

Foto: Yemel Fil

La actividad se desarrolló en el Concejo Deliberante local, en el marco de las acciones de difusión previstas por la ley vigente en la provincia, y contó con la participación de funcionarios judiciales, docentes y concejales de distintos bloques.

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Juicio por jurado: un sistema que exige capacitación y cambio de lógica

Tras encabezar la jornada, Valerio explicó que la normativa vigente obliga a capacitar y difundir el funcionamiento del juicio por jurados, con el objetivo de que la ciudadanía comprenda su rol dentro del proceso judicial.

“Para que sea realmente una escuela de ciudadanía, los operadores del sistema también tienen que saber de qué se trata y cómo se ejerce la función”, sostuvo el magistrado.

En ese sentido, remarcó que este modelo implica una transformación profunda respecto del sistema tradicional, basado en expedientes y trámites burocráticos.

“Acá hay una lógica totalmente distinta: frente a los 12 jurados que representan a la ciudadanía, las partes deben presentar el caso, ofrecer la prueba y permitir que el jurado tome una decisión en las mejores condiciones posibles”, explicó.

Juicio por Jurado, poder judicial - 390551
El juicio por jurado funciona en Mendoza desde 2018.

El juicio por jurado funciona en Mendoza desde 2018.

Cómo funciona el juicio por jurados en Mendoza

Durante su exposición, el juez detalló que el proceso se estructura a partir de la presentación de pruebas y las instrucciones del juez, que son previamente discutidas por las partes.

A partir de ese esquema, el jurado —integrado por ciudadanos seleccionados— define el veredicto en base a lo expuesto durante el debate.

Valerio subrayó que en Mendoza existen reglas claras y estándares definidos para el funcionamiento del sistema, lo que garantiza su correcta aplicación.

“Las reglas están bien establecidas y son cumplidas por los funcionarios y empleados que tienen que llevar adelante el proceso”, afirmó.

Cabe recordar que en Mendoza el sistema funciona desde 2018, luego de la sanción de la ley correspondiente en la Legislatura.

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Jos&eacute; Valerio particip&oacute; de una capacitaci&oacute;n sobre juicio por jurados en San Rafael.

José Valerio participó de una capacitación sobre juicio por jurados en San Rafael.

Juicio por jurados: una jornada abierta en San Rafael

La capacitación se realizó bajo el lema “¿Y si te toca a vos?” y estuvo dirigida al público en general, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa fue organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael, junto a la Oficina de Juicio por Jurados del Poder Judicial y el Concejo Deliberante.

Durante el encuentro, se abordaron aspectos centrales del sistema, entre ellos el proceso de selección de los jurados, el desarrollo de los debates orales y el rol de los ciudadanos en la toma de decisiones judiciales.

La actividad contó además con la participación de concejales, quienes reafirmaron el compromiso institucional con la formación y la participación ciudadana en el ámbito judicial.

El juicio por jurados en Mendoza

El sistema de juicio por jurados se implementa en Mendoza desde 2018 y constituye una de las principales herramientas de participación directa de la ciudadanía en la administración de justicia.

En ese marco, Valerio destacó que este tipo de instancias permiten acercar el funcionamiento del sistema judicial a la sociedad y fortalecer su legitimidad. “Ha sido un balance muy positivo, especialmente en la capacitación de los operadores judiciales”, concluyó.

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