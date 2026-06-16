Identificaron al fósil de escorpión más grande del mundo

Un grupo de científicos del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad de Manchester logró reconstruir el fósil de un escorpión prehistórico colosal que habitó la Tierra hace 415 millones de años. El impresionante espécimen medía aproximadamente un metro de largo y poseía pinzas letales de más de 16 centímetros.

Un extraordinario descubrimiento paleontológico revolucionó a la comunidad científica internacional al revelar la existencia del escorpión más grande jamás registrado en la historia de nuestro planeta. Los investigadores lograron determinar que este gigante prehistórico medía cerca de un metro de longitud y dominaba los ecosistemas primitivos de lo que hoy se conoce como Reino Unido durante el periodo Devónico Inferior.

Los restos analizados, que pertenecen a las colecciones del museo británico por más de 150 años , habían sido clasificados erróneamente en el pasado como un crustáceo gigante. Sin embargo, el uso de nuevas tecnologías de alta resolución permitió redefinir su identidad y clasificarlo con precisión dentro de la escala evolutiva.

¿Qué diferencia hay entre este fósil y un dinosaurio?

Es común que ante la mención de un monstruo prehistórico de estas dimensiones se lo asocie directamente con un dinosaurio, pero la realidad científica es muy diferente. Este gigantesco artrópodo vivió unos 180 millones de años antes de que aparecieran los primeros grandes reptiles, en un mundo donde la vida terrestre recién comenzaba a expandirse.

El análisis detallado de las estructuras corporales conservadas determinó que el espécimen pertenece a la especie Praearcturus gigas (vinculado también al género Eramoscorpius). A diferencia de los vertebrados, este animal era un depredador con características adaptativas acuáticas que aprovechó la falta de competencia para crecer de forma desmedida.

¿Cómo hacía este gigante para cazar a sus presas?

Las investigaciones lideradas por el especialista Richard J. Howard demostraron que este escorpión colosal era el auténtico rey de la cadena alimentaria en las llanuras aluviales de lo que hoy es el Reino Unido. Con un cuerpo robusto y pinzas descomunales, se desplazaba con facilidad entre ambientes acuáticos y terrestres para capturar alimento.

Su dieta era sumamente variada y devoraba desde pequeños artrópodos hasta presas de gran tamaño para la época. Los científicos explicaron que los ancestros de los reptiles y mamíferos actuales ni siquiera habían migrado a la tierra firme, lo que le permitió reinar sin rivales.

Este hito de la paleontología demuestra que el análisis de restos antiguos con tecnología moderna sigue siendo la mejor herramienta para entender el pasado. El hallazgo reabre el debate sobre el gigantismo y promete impulsar nuevas revisiones de otros materiales históricos guardados en museos de todo el mundo.