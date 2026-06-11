Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 11 de junio.

Durante la mañana y tarde de este jueves 11 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Jueves 11 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/fC4IagHatl

– En la Ruta Provincial N°92 (ó Quintana), entre barrio Las Vertientes y calle Libertador San Martín; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de los Puntanos (o Cabalgata Siete Lunas); Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.

– En Costanera de Río de las Tunas. Camino hacia Dique Las Tunas, hacia el noroeste de calle La Estancia; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

– En la intersección de calle N°5 con Las Margaritas y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de Acceso Sur con calle Aráoz y adyacencias; Mayor Drummond. De 8.00 a 11.00 h.

– En la intersección de calle Cobos con Marra. En callejones Cabanillas, Caroglio y zonas aledañas; Agrelo. De 9.00 a 12.00 h.

– En calle Los Peralitos, entre Portal de la Cordillera y Proyectada J267. En calle El Nevado, hacia el norte de Los Peralitos, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles El Carrizal, 9 de Julio, Cerro Catedral, Cacheuta y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 11.00 a 13.00 h.

– En calle Jesús Nazareno, hacia el sur de Castro, y adyacencias; Jesús Nazareno. De 9.30 a 13.30 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de loteo Navarro; Pareditas. De 9.15 a 13.15 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa corte luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Edemsa

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas