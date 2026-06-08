Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 8 de junio.

Durante la mañana y tarde de este lunes 8 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 8 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/rJT6sazwT1

– En la intersección de calle El Álamo con calle N°6 y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 15.30 a 18.30 h.

– En calle Castro Barros, entre Pedro Molina y Perito Moreno. En callejón Morelato y adyacencias; Russel. De 9.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°15, entre calles Bombero Pedro Crucero y 9 de Julio, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Bella Vista, entre Cobos y Cipolletti, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Pueyrredón, entre Los Ciruelos y Benito de San Martín. En calles Río Blanco y Río Grande. En calles Viamonte y Benito de San Martín, hacia el norte de Pueyrredón, y adyacencias; Chacras de Coria. De 8.30 a 11.30 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calles Los Maitenes, entre Hipólito Yrigoyen y Las Vírgenes; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calle Las Vírgenes con Los Maitenes; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Montecaseros, 9 de Julio, Sarmiento y Los Franceses. De 8.30 a 12.30 h.

– En la Ruta Nacional N°40, entre calles Santiago Méndez y El Campo. En la intersección de calle Pacheco con Ñancuñán y zonas aledañas; Pareditas. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Pinilla, Soriano y La Salada. En Agredasur y Finca Valmor. De 9.30 a 13.30 h.

– En el Carril Nacional, entre calles Estrella y Capitán Cobos. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles N°6, La Luz y Mosso. En frutícola La Cúspide; Villa Seca. De 15.00 a 19.00 h.

– En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona y Otro; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

edemsa operario corte de luz cable mantenimiento Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. EDEMSA

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas