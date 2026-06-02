Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de junio.

Durante la mañana y tarde de este martes 2 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Martes 2 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/03RuB0BjiH

– En calle Roque Montenegro, entre Costa Canal y callejón Villalobos. En callejón Villalobos, hacia el norte de Montenegro, y adyacencias; Jocolí. De 9.30 a 13.30 h.

– En la intersección de la Ruta Provincial N°15 con callejón Cabrini y adyacencias; Perdriel. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Olavarría, hacia el este de Terrada, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.30 a 12.30 h.

– Entre calles Independencia, Lateral Oeste del Acceso Norte, Juan José Paso, Lisandro Moyano y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Costa Canal Babacci, entre las Rutas Nacional N°143 y Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles La Falda, Gomensoro, Los Nogales y Tiburcio Benegas; Cuadro Benegas. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles La Bodega, Sotelo, La Primavera y Los Carolinos; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle San Martín Norte, hacia el norte de calle Fray Inalicán. En el barrio El Esfuerzo y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

– En la Ruta Provincial N°92, entre la Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°97, hacia el sur de la Ruta Provincial N°92; Campo de Los Andes. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle Luis Danti, hacia el este del Corredor Productivo; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-de-luz-Buenos-Aires.jpg Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas