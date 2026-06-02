2 de junio de 2026
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Día Nacional del Bombero Voluntario: la historia de valentía que dio origen a esta fecha en Argentina

Este 2 de junio se conmemora el Día Nacional del Bombero Voluntario, una fecha que homenajea su vocación de servicio y recuerda sus orígenes tras un histórico incendio.

Día Nacional del Bombero Voluntario: la historia de valentía que dio origen a esta fecha en Argentina

Día Nacional del Bombero Voluntario: la historia de valentía que dio origen a esta fecha en Argentina

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Hay personas que, cuando suena una sirena, dejan de lado su rutina, su trabajo o su descanso para acudir en ayuda de quienes más lo necesitan. Cada 2 de junio, Argentina homenajea a los bomberos voluntarios, hombres y mujeres que hacen de la solidaridad, el compromiso y la vocación de servicio una forma de vida al servicio de toda la comunidad.

Día Nacional del Bombero Voluntario: por qué se celebra el 2 de junio

La efeméride nacional se conmemora cada 2 de junio en recuerdo de un hecho que marcó el nacimiento de una de las instituciones más valoradas del país.

Bomberos Voluntarios - La Boca - 1920
A 142 años de su creación, Argentina celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario.

A 142 años de su creación, Argentina celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario.

La historia se remonta al año 1884, cuando un voraz incendio se desató en el barrio porteño de La Boca. Las llamas amenazaban con propagarse rápidamente debido a las características de las construcciones de la época y al material inflamable presente en la zona.

Frente a la emergencia, un vecino llamado Tomás Liberti, junto a su hijo y un grupo de habitantes del barrio, organizó una cadena humana para combatir el fuego. La acción solidaria resultó decisiva para evitar una tragedia mayor y dejó en evidencia la necesidad de contar con una organización preparada para responder ante este tipo de situaciones.

A partir de aquel episodio nació el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Argentina, una institución que con el paso de los años se expandió a todo el territorio nacional y se convirtió en un símbolo de entrega y compromiso social.

Más que una fecha conmemorativa, el Día Nacional del Bombero Voluntario representa un reconocimiento a miles de personas que dedican parte de su vida a proteger a los demás sin esperar nada a cambio.

La importancia de los bomberos voluntarios para Argentina

Actualmente, Argentina cuenta con más de 58.000 bomberos voluntarios distribuidos en más de 1.100 asociaciones y cuarteles que brindan cobertura en gran parte del territorio nacional.

Su labor resulta fundamental no solo en incendios estructurales o forestales, sino también en accidentes viales, rescates, inundaciones, derrumbes, emergencias climáticas y situaciones de riesgo para la población.

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En Mendoza hay 15 cuarteles que atienden incendios, accidentes y catástrofes naturales.

En Mendoza hay 15 cuarteles que atienden incendios, accidentes y catástrofes naturales.

En numerosas localidades, especialmente en pequeñas comunidades del interior, los bomberos voluntarios constituyen el principal sistema de respuesta ante emergencias. Gracias a su presencia, miles de personas reciben asistencia rápida y especializada en momentos críticos.

Además de su rol operativo, los cuarteles suelen convertirse en espacios de encuentro comunitario, promoviendo campañas de prevención, capacitaciones, actividades solidarias y eventos destinados a fortalecer el vínculo con los vecinos.

Fuente: Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

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