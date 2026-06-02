Día Nacional del Bombero Voluntario: la historia de valentía que dio origen a esta fecha en Argentina

Hay personas que, cuando suena una sirena, dejan de lado su rutina, su trabajo o su descanso para acudir en ayuda de quienes más lo necesitan . Cada 2 de junio , Argentina homenajea a los bomberos voluntarios , hombres y mujeres que hacen de la solidaridad, el compromiso y la vocación de servicio una forma de vida al servicio de toda la comunidad .

La efeméride nacional se conmemora cada 2 de junio en recuerdo de un hecho que marcó el nacimiento de una de las instituciones más valoradas del país .

A 142 años de su creación, Argentina celebra el Día Nacional del Bombero Voluntario.

La historia se remonta al año 1884 , cuando un voraz incendio se desató en el barrio porteño de La Boca . Las llamas amenazaban con propagarse rápidamente debido a las características de las construcciones de la época y al material inflamable presente en la zona.

Frente a la emergencia, un vecino llamado Tomás Liberti, junto a su hijo y un grupo de habitantes del barrio, organizó una cadena humana para combatir el fuego. La acción solidaria resultó decisiva para evitar una tragedia mayor y dejó en evidencia la necesidad de contar con una organización preparada para responder ante este tipo de situaciones.

A partir de aquel episodio nació el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Argentina, una institución que con el paso de los años se expandió a todo el territorio nacional y se convirtió en un símbolo de entrega y compromiso social.

Más que una fecha conmemorativa, el Día Nacional del Bombero Voluntario representa un reconocimiento a miles de personas que dedican parte de su vida a proteger a los demás sin esperar nada a cambio.

La importancia de los bomberos voluntarios para Argentina

Actualmente, Argentina cuenta con más de 58.000 bomberos voluntarios distribuidos en más de 1.100 asociaciones y cuarteles que brindan cobertura en gran parte del territorio nacional.

Su labor resulta fundamental no solo en incendios estructurales o forestales, sino también en accidentes viales, rescates, inundaciones, derrumbes, emergencias climáticas y situaciones de riesgo para la población.

simulacro incendio, camión combustible, contaminante, accidente, traje especial, bomberos, fuego, catastrofe En Mendoza hay 15 cuarteles que atienden incendios, accidentes y catástrofes naturales. Cristian Lozano

En numerosas localidades, especialmente en pequeñas comunidades del interior, los bomberos voluntarios constituyen el principal sistema de respuesta ante emergencias. Gracias a su presencia, miles de personas reciben asistencia rápida y especializada en momentos críticos.

Además de su rol operativo, los cuarteles suelen convertirse en espacios de encuentro comunitario, promoviendo campañas de prevención, capacitaciones, actividades solidarias y eventos destinados a fortalecer el vínculo con los vecinos.

Fuente: Bomberos Voluntarios de la República Argentina.