2 de junio de 2026
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Día Nacional del Perro: por qué se celebra hoy, 2 de junio

Cada 2 de junio, se conmemora el Día Nacional del Perro. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Nacional del Perro: por qué se celebra hoy, 2 de junio

Día Nacional del Perro: por qué se celebra hoy, 2 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 2 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional del Perro, una fecha destinada a homenajear la lealtad, el compañerismo y la valentía de estos animales, considerados por muchos como los mejores amigos del ser humano. A continuación, te contamos todos los detalles.

perro
Hoy es el Día Nacional del Perro

Hoy es el Día Nacional del Perro

El origen del Día Nacional del Perro

La efeméride surgió a partir de una iniciativa impulsada por la reconocida periodista y escritora Cora Cané, una destacada defensora de los derechos de los animales. Desde 1996, la fecha se conmemora cada año en todo el país para reconocer el papel que los perros desempeñan en la sociedad y recordar historias que reflejan su fidelidad y entrega.

El origen de esta celebración está ligado a la historia de Chonino, un ovejero alemán de la Policía Federal Argentina que se convirtió en un símbolo de heroísmo. El 2 de junio de 1983, durante un enfrentamiento armado con delincuentes en las inmediaciones de la avenida General Paz, el animal perdió la vida mientras cumplía con su deber.

perro Chonino
Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal Argentina

Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal Argentina

Ese día, el guía de Chonino resultó herido en medio del tiroteo. Fiel a su entrenamiento y a su instinto de protección, el perro intervino para defenderlo y enfrentó a los agresores. Durante el intercambio de disparos recibió una herida mortal, pero antes de morir protagonizó un último acto de valentía.

Según la historia que trascendió con el paso de los años, Chonino logró arrancar un trozo de la ropa de uno de los delincuentes. En ese fragmento se encontraban documentos y elementos que permitieron identificar a los responsables, quienes fueron detenidos cinco días después del hecho.

Su sacrificio lo convirtió en un emblema de lealtad, compromiso y coraje. Por ese motivo, el 2 de junio fue establecido como el Día Nacional del Perro, en homenaje no solo a Chonino, sino también a todos los canes que a lo largo de la historia han acompañado, protegido y asistido a las personas en diferentes ámbitos.

Cabe destacar que Chonino había ingresado a la Policía Federal Argentina el 15 de diciembre de 1977 y fue entrenado como perro de seguridad. Su formación contemplaba intervenir únicamente en situaciones de extrema gravedad, cuando la vida de su guía o de terceros estuviera en peligro. Su accionar heroico continúa siendo recordado como un ejemplo del valioso aporte que los perros realizan en tareas de seguridad, rescate y protección de la comunidad.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 2 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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