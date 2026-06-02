Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este martes 2 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este martes 2 de junio, una jornada que amanece nublada en la Zona Este, Zona Sur y Valle de Uco. Posteriormente la nubosidad puede extenderse al Gran Mendoza, manteniéndose durante toda la jornada.
Cubierto a parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Precipitaciones en la mañana.
Según el organismo, en alta montaña amanecerá nublado en los sectores Norte y Central. Luego la nubosidad se extenderá al sector Sur de la alta Montaña. No se observan precipitaciones.
Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 17°C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 3°C.
Mínima (resto de la provincia): 6°C a 7°C.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Miércoles 3 de junio: mayormente nublado con descenso de temperatura, vientos leves del sector sur. La jornada amanecerá nublada en Valle de Uco, Gran Mendoza, zona Este y zona Sur. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada. Máxima: 16ºC | Mínima: 7ºC
Jueves 4 de junio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 19ºC | Mínima: 6ºC
Viernes 5 de junio: mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima: 17ºC | Mínima: 6ºC