2 de junio de 2026
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Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este martes 2 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza presentará nubosidad variable y poco cambio de temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este martes 2 de junio en Mendoza

Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este martes 2 de junio en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este martes 2 de junio, una jornada que amanece nublada en la Zona Este, Zona Sur y Valle de Uco. Posteriormente la nubosidad puede extenderse al Gran Mendoza, manteniéndose durante toda la jornada.

Cubierto a parcial nublado con poco cambio de la temperatura, vientos de dirección variable. Precipitaciones en la mañana.

Según el organismo, en alta montaña amanecerá nublado en los sectores Norte y Central. Luego la nubosidad se extenderá al sector Sur de la alta Montaña. No se observan precipitaciones.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 17°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 3°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 6°C a 7°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Miércoles 3 de junio: mayormente nublado con descenso de temperatura, vientos leves del sector sur. La jornada amanecerá nublada en Valle de Uco, Gran Mendoza, zona Este y zona Sur. Estas condiciones se mantendrán durante toda la jornada. Máxima: 16ºC | Mínima: 7ºC
  • Jueves 4 de junio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 19ºC | Mínima: 6ºC
  • Viernes 5 de junio: mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima: 17ºC | Mínima: 6ºC

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