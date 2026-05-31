31 de mayo de 2026
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Tiempo

Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 31 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza presentará nubosidad variable y poco cambio de temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Poco cambio de temperatura, el tiempo para este domingo 31 de mayo en Mendoza.

Poco cambio de temperatura, el tiempo para este domingo 31 de mayo en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 31 de mayo, una jornada marcada por nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: entre 18 °C y 19 °C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): entre 4 °C y 5 °C.

Amanecerá seminublado en la zona Sur. Durante la media mañana la nubosidad se extenderá al Valle de Uco. Desde las 18:00 horas. aumentará la cobertura nubosa en zona Sur y zona Este, manteniéndose seminublado. No se observan precipitaciones.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Lunes 1 de junio: mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcialmente nublado e inestable en cordillera. Máxima: 20 ºC | Mínima: 8ºC
  • Martes 2 de junio: nublado con descenso de la temperatura. Máxima: 15 ºC | Mínima: 11ºC
  • Miércoles 3 de junio: mayormente nublado con descenso de temperatura, vientos leves del sector sur. Máxima: 16ºC | Mínima: 7ºC
  • Jueves 4 de junio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 19ºC | Mínima: 6ºC
  • Viernes 5 de junio: mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima: 17ºC | Mínima: 6ºC

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