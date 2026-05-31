Así estará el pronóstico del tiempo este domingo 31 de mayo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 31 de mayo, una jornada marcada por nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Algo nublado en cordillera.
Temperatura promedio en el llano:
Máxima: entre 18 °C y 19 °C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 2 °C.
Mínima (resto de la provincia): entre 4 °C y 5 °C.
Amanecerá seminublado en la zona Sur. Durante la media mañana la nubosidad se extenderá al Valle de Uco. Desde las 18:00 horas. aumentará la cobertura nubosa en zona Sur y zona Este, manteniéndose seminublado. No se observan precipitaciones.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Lunes 1 de junio: mayormente nublado con poco cambio de la temperatura. Vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcialmente nublado e inestable en cordillera. Máxima: 20 ºC | Mínima: 8ºC
Martes 2 de junio: nublado con descenso de la temperatura. Máxima: 15 ºC | Mínima: 11ºC
Miércoles 3 de junio: mayormente nublado con descenso de temperatura, vientos leves del sector sur. Máxima: 16ºC | Mínima: 7ºC
Jueves 4 de junio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 19ºC | Mínima: 6ºC
Viernes 5 de junio: mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima: 17ºC | Mínima: 6ºC