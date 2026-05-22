Sube la temperatura pero sigue fresco: el pronóstico del tiempo para este viernes 22 de mayo en Mendoza

Jornada fresca, pero con ascenso de la temperatura para el tiempo en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 22 de mayo una jornada con poca nubosidad , ascenso leve de la temperatura y presencia de heladas parciales durante la mañana , especialmente en sectores del Sur provincial y el Valle de Uco.

Según el informe oficial, se espera viento leve del norte entre las 12 y las 20 , afectando a todo el llano provincial, lo que favorecerá condiciones algo más templadas durante la tarde.

Frío y descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 21 de mayo en Mendoza

La jornada comenzará con cielo despejado en la mayor parte de la provincia , mientras que la zona Sur amanecerá semi nublada , con mejoras hacia el mediodía .

Durante la tarde, se mantendrán condiciones de tiempo estable y sin precipitaciones , aunque hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad , principalmente en el Valle de Uco y el Sur provincial .

En alta montaña, el día iniciará despejado, con incremento de la nubosidad hacia la noche, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 16°C, mientras que las mínimas serán muy bajas: entre 0°C y 1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, con posibles heladas, y de 3°C en el resto de la provincia.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza