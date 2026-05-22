Sube la temperatura pero sigue fresco: el pronóstico del tiempo para este viernes 22 de mayo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 22 de mayo una jornada con poca nubosidad, ascenso leve de la temperatura y presencia de heladas parciales durante la mañana, especialmente en sectores del Sur provincial y el Valle de Uco.
Según el informe oficial, se espera viento leve del norte entre las 12 y las 20, afectando a todo el llano provincial, lo que favorecerá condiciones algo más templadas durante la tarde.
La jornada comenzará con cielo despejado en la mayor parte de la provincia, mientras que la zona Sur amanecerá semi nublada, con mejoras hacia el mediodía.
Durante la tarde, se mantendrán condiciones de tiempo estable y sin precipitaciones, aunque hacia la noche se prevé un aumento de la nubosidad, principalmente en el Valle de Uco y el Sur provincial.
En alta montaña, el día iniciará despejado, con incremento de la nubosidad hacia la noche, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 16°C, mientras que las mínimas serán muy bajas: entre 0°C y 1°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, con posibles heladas, y de 3°C en el resto de la provincia.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Sábado 23 de mayo: jornada con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura, con vientos leves del noreste. El día comenzará semi nublado en gran parte de la provincia, con mejoras hacia la tarde en el Norte y Centro, y nuevo aumento de nubosidad por la noche. Sin precipitaciones. Máxima: 16–17°C | Mínima: 0–3°C.
Domingo 24 de mayo: se espera nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste. En cordillera habrá precipitaciones. Máxima: 16°C | Mínima: 6°C.
Lunes 25 de mayo: jornada con poca nubosidad, temperaturas estables y vientos leves del noreste. En cordillera, cielo parcialmente nublado. Máxima: 16°C | Mínima: 7°C.