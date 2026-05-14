14 de mayo de 2026
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Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 14 de mayo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará seminublada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 14 de mayo en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 14 de mayo en Mendoza

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas indica que en la provincia de Mendoza este jueves 14 de mayo habrá una jornada con nubosidad variable con leve descenso de temperatura.

Amanecerá seminublado en zona Sur desde las 11. Las mismas características se observarán en zona Centro y Valle de Uco, mientras que desde las 16 se extenderán hacia el Norte y Este. No se observan precipitaciones.

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En alta montaña, amanece seminublado en los sectores Sur y Centro Desde las 15, la seminubosidad se extenderá hacia el sector Norte. Nevadas débiles.

Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: entre 20 °C y 21 °C.
  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 3 °C.
  • Mínima (resto de la provincia): entre 7 °C y 8 °C.

Pronóstico del tiempo extendido

En cuanto al viernes 15 de mayo, la nubosidad será variable con ascenso de la temperatura. Alrededor del mediodía se prevé cielo seminublado en todo el llano. Hacia la medianoche, en la transición hacia el sábado, aumentará la nubosidad principalmente en la zona Sur, sin precipitaciones.

En alta montaña: Amanece seminublado en toda la región. A partir de las 20 comenzará el mal tiempo con precipitaciones débiles en la zona Centro, y se extiende durante la madrugada hacia la zona Norte. Máxima: 20 ºC y la mínima a los 8 ºC.

El sábado 16 de mayo, probabilidad de lluvias débiles desde el amanecer en el llano principalmente en el Valle de Uco, Gran Mendoza y zona Este. Durante la noche y madrugada ingresará un frente frío que provocará descenso de temperatura. Para la alta montaña se espera mal tiempo desde el amanecer en los sectores Centro y Norte, con precipitaciones débiles. Posteriormente, las condiciones se extenderán hacia la zona Sur, manteniéndose durante toda la jornada.

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