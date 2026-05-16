16 de mayo de 2026
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Tiempo

Sábado helado, con lluvias y hasta ¡nieve! en zonas del llano: el pronóstico del tiempo para este 16 de mayo

Se espera un sábado muy frío, ventoso y con precipitaciones, incluso con probabilidad de nieve en sectores del llano. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se espera una jornada muy fría en Mendoza este sábado 16 de mayo.

Se espera una jornada muy fría en Mendoza este sábado 16 de mayo.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este sábado 16 de mayo una jornada mayormente nublada, con marcado descenso de la temperatura, vientos moderados a fuertes del sector sur y precipitaciones generalizadas. Además, no se descarta la presencia de nevadas en sectores de precordillera y zonas del llano.

Uno de los datos más relevantes será la inversión térmica, ya que la temperatura máxima se registrará durante la mañana, mientras que por la tarde se dará la mínima, en un contexto de aire frío en ingreso constante.

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La jornada comenzará con precipitaciones en el Sur provincial, especialmente en Malargüe y el Valle de Uco, que luego podrían extenderse hacia el Gran Mendoza y la zona Este.

Se espera que durante la madrugada y hasta el mediodía se registren nevadas en Malargüe, el oeste de San Rafael, Valle de Uco y sectores del oeste del Gran Mendoza, con acumulaciones estimadas entre 7 y 10 centímetros.

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Se esperan nevadas este sábado 16 de mayo en Mendoza.

Se esperan nevadas este sábado 16 de mayo en Mendoza.

Las lluvias persistirán en gran parte del llano hasta aproximadamente las 18, dando paso luego a un escenario nuboso con precipitaciones débiles y aisladas hacia la madrugada del domingo.

En cuanto al viento, se prevé el ingreso de circulación del sur desde las 5 en el Sur provincial y desde las 8 en el Norte y Este, inicialmente débil pero intensificándose a moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h y velocidades sostenidas cercanas a los 35 km/h.

A raíz de estas condiciones, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por el marcado descenso de la temperatura y la presencia de nevadas, lluvias y lloviznas.

Alerta amarilla 16-05-26

En alta montaña, las condiciones serán adversas durante toda la jornada, con nevadas importantes, especialmente en los sectores Sur y Central, y una mejora recién hacia la madrugada del domingo.

Respecto a la temperatura, la máxima rondará entre los 8°C y 9°C, mientras que la mínima será de 3°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 7°C en el resto de la provincia, configurando un día invernal.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 17 de mayo: jornada fría, con cielo cubierto a parcialmente nublado, heladas parciales y nieblas matinales. Se esperan precipitaciones en la madrugada y una mejora progresiva durante la tarde. En cordillera, mejora el tiempo. Máxima: 10–12°C | Mínima: -3°C a 3°C según zona.
  • Lunes 18 de mayo: poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura. Buen tiempo general. Máxima: 17°C | Mínima: 2°C.
  • Martes 19 de mayo: condiciones similares, con cielo despejado, heladas y leve ascenso térmico. Máxima: 18°C | Mínima: 3°C.
  • Miércoles 20 de mayo: nubosidad variable y descenso de la temperatura, con vientos moderados del sur. Máxima: 14°C | Mínima: 5°C.
  • Jueves 21 de mayo: ascenso de la temperatura con nubosidad variable y vientos del sur. Máxima: 16°C | Mínima: 4°C.

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