Sábado helado, con lluvias y hasta ¡nieve! en zonas del llano: el pronóstico del tiempo para este 16 de mayo

Se espera una jornada muy fría en Mendoza este sábado 16 de mayo.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza anticipa para este sábado 16 de mayo una jornada mayormente nublada , con marcado descenso de la temperatura , vientos moderados a fuertes del sector sur y precipitaciones generalizadas . Además, no se descarta la presencia de nevadas en sectores de precordillera y zonas del llano .

Uno de los datos más relevantes será la inversión térmica , ya que la temperatura máxima se registrará durante la mañana , mientras que por la tarde se dará la mínima , en un contexto de aire frío en ingreso constante.

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La jornada comenzará con precipitaciones en el Sur provincial, especialmente en Malargüe y el Valle de Uco , que luego podrían extenderse hacia el Gran Mendoza y la zona Este .

Se espera que durante la madrugada y hasta el mediodía se registren nevadas en Malargüe, el oeste de San Rafael, Valle de Uco y sectores del oeste del Gran Mendoza , con acumulaciones estimadas entre 7 y 10 centímetros .

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Las lluvias persistirán en gran parte del llano hasta aproximadamente las 18, dando paso luego a un escenario nuboso con precipitaciones débiles y aisladas hacia la madrugada del domingo.

En cuanto al viento, se prevé el ingreso de circulación del sur desde las 5 en el Sur provincial y desde las 8 en el Norte y Este, inicialmente débil pero intensificándose a moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h y velocidades sostenidas cercanas a los 35 km/h.

A raíz de estas condiciones, desde Defensa Civil emitieron una alerta amarilla por el marcado descenso de la temperatura y la presencia de nevadas, lluvias y lloviznas.

Alerta amarilla 16-05-26

En alta montaña, las condiciones serán adversas durante toda la jornada, con nevadas importantes, especialmente en los sectores Sur y Central, y una mejora recién hacia la madrugada del domingo.

Respecto a la temperatura, la máxima rondará entre los 8°C y 9°C, mientras que la mínima será de 3°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 7°C en el resto de la provincia, configurando un día invernal.

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