Alerta por frío extremo y nevadas en Mendoza: las recomendaciones clave para evitar riesgos

Las bajas temperaturas, el ingreso de viento sur y las precipitaciones previstas alimentan la posibilidad de que algunos sectores del Gran Mendoza y el llano registren este sábado aguanieve o nieve por primera vez en el año.

Ante este ingreso de un frente frío que afectará distintos sectores de Mendoza , la Dirección de Defensa Civil emitió una serie de recomendaciones preventivas destinadas principalmente a familias que viven en zonas de montaña y áreas expuestas a bajas temperaturas.

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Desde el organismo advirtieron sobre la importancia de prepararse para eventuales períodos de aislamiento provocados por nevadas o complicaciones en la circulación. En ese sentido, aconsejaron contar con provisiones básicas como leña, combustible, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios completo.

Además, remarcaron la necesidad de planificar con anticipación la situación de personas consideradas vulnerables. Las embarazadas con fecha de parto cercana deberían prever un traslado hacia viviendas de familiares o sectores más accesibles antes de que se intensifique el temporal.

También recomendaron que las personas con enfermedades crónicas se aseguren de disponer de la medicación necesaria para varios días, teniendo en cuenta posibles inconvenientes para circular o acceder a centros de salud.

NIEVE MALARGUE 30.08.2025 RP222

En paralelo, Defensa Civil pidió no descuidar a las mascotas y animales domésticos, sugiriendo garantizar alimento suficiente ante eventuales dificultades para trasladarse.

Cuidados en las viviendas y prevención por monóxido de carbono

Entre las medidas preventivas, el organismo también destacó la importancia de revisar techos y estructuras que puedan verse afectadas por la acumulación de nieve, con el objetivo de evitar accidentes o daños materiales.

Asimismo, recomendaron contar con elementos a batería, como linternas y radios AM/FM, ante posibles cortes de energía eléctrica y para mantenerse informados mediante los comunicados oficiales.

En relación al uso de estufas a leña y salamandras, solicitaron controlar el correcto funcionamiento de chimeneas, campanas y caños de salida para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

También aconsejaron disponer de lámparas, pilas de repuesto, velas, fósforos, además de sal gruesa o arena para aplicar sobre superficies congeladas. A esto se suma la necesidad de revisar el estado de la ropa de abrigo y mantener contacto con vecinos para facilitar la asistencia mutua en caso de emergencia.

Precaución al conducir

El frente frío también obligará a extremar los cuidados al manejar por rutas y calles mendocinas, especialmente en sectores donde pueda formarse hielo sobre la calzada.

Desde Defensa Civil recomendaron reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y prestar especial atención en puentes, curvas y zonas con sombra de cerros o árboles, donde las bajas temperaturas favorecen el congelamiento del pavimento.