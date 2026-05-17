¿Vuelve la nieve este domingo a Mendoza? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Durante el día se registrará una brisa leve del norte entre las 11 y las 19, afectando a toda la provincia, lo que contribuirá a una mejora gradual de las condiciones y a la disminución de la nubosidad.
Mucho frío, pero sin nieve este domingo 17 de mayo en Mendoza
El día comenzará entre despejado y parcialmente nublado, con condiciones que favorecerán la presencia de heladas parciales, especialmente en sectores donde el cielo se mantenga despejado durante la madrugada.
Además, se prevé la presencia de nieblas y neblinas matinales, que irán disipándose con el correr de las horas. Desde el mediodía en adelante, la disminución de la nubosidad será más notoria, dando lugar a mejores condiciones en gran parte del territorio.
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Se esperan heladas y neblinas este domingo en Mendoza.
En alta montaña, el cielo estará seminublado al amanecer, pero tenderá a despejarse rápidamente desde las primeras horas del día, con condiciones estables y poco nuboso hacia el resto de la jornada.
En cuanto a la temperatura, la máxima provincial rondará los 15°C, mientras que las mínimas serán muy bajas, con valores de hasta -2°C en el Valle de Uco y Malargüe, y cerca de 1°C en el resto de la provincia. La temperatura promedio se ubicará en torno a los 12°C de máxima.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Lunes 18 de mayo: se espera una jornada con poca nubosidad, heladas y ascenso de la temperatura. Habrá viento norte leve desde el mediodía, con cielo despejado tanto en el llano como en cordillera. Máxima: 15°C | Mínima: -3°C a 2°C.
Martes 19 de mayo: continuarán las condiciones de tiempo estable, con poca nubosidad, heladas matinales y ascenso térmico. Máxima: 18°C | Mínima: 3°C.
Miércoles 20 de mayo: se prevé nubosidad variable y descenso de la temperatura, con vientos moderados del sur. Máxima: 14°C | Mínima: 5°C.
Jueves 21 de mayo: jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con vientos moderados del sector sur. Máxima: 16°C | Mínima: 4°C.