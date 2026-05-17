17 de mayo de 2026
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¿Vuelve la nieve este domingo a Mendoza? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Continuará el frío, pero habrá un leve ascenso de la temperatura. Qué pasará en cordillera. Conocé el pronóstico del tiempo para hoy y el extendido para los próximos días.

¿Volverá la nieve este domingo en Mendoza?

¿Volverá la nieve este domingo en Mendoza?

Durante el día se registrará una brisa leve del norte entre las 11 y las 19, afectando a toda la provincia, lo que contribuirá a una mejora gradual de las condiciones y a la disminución de la nubosidad.

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Mucho frío, pero sin nieve este domingo 17 de mayo en Mendoza

El día comenzará entre despejado y parcialmente nublado, con condiciones que favorecerán la presencia de heladas parciales, especialmente en sectores donde el cielo se mantenga despejado durante la madrugada.

Además, se prevé la presencia de nieblas y neblinas matinales, que irán disipándose con el correr de las horas. Desde el mediodía en adelante, la disminución de la nubosidad será más notoria, dando lugar a mejores condiciones en gran parte del territorio.

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Se esperan heladas y neblinas este domingo en Mendoza.

Se esperan heladas y neblinas este domingo en Mendoza.

En alta montaña, el cielo estará seminublado al amanecer, pero tenderá a despejarse rápidamente desde las primeras horas del día, con condiciones estables y poco nuboso hacia el resto de la jornada.

En cuanto a la temperatura, la máxima provincial rondará los 15°C, mientras que las mínimas serán muy bajas, con valores de hasta -2°C en el Valle de Uco y Malargüe, y cerca de 1°C en el resto de la provincia. La temperatura promedio se ubicará en torno a los 12°C de máxima.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Lunes 18 de mayo: se espera una jornada con poca nubosidad, heladas y ascenso de la temperatura. Habrá viento norte leve desde el mediodía, con cielo despejado tanto en el llano como en cordillera. Máxima: 15°C | Mínima: -3°C a 2°C.
  • Martes 19 de mayo: continuarán las condiciones de tiempo estable, con poca nubosidad, heladas matinales y ascenso térmico. Máxima: 18°C | Mínima: 3°C.
  • Miércoles 20 de mayo: se prevé nubosidad variable y descenso de la temperatura, con vientos moderados del sur. Máxima: 14°C | Mínima: 5°C.
  • Jueves 21 de mayo: jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, con vientos moderados del sector sur. Máxima: 16°C | Mínima: 4°C.

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