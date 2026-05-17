¿Vuelve la nieve este domingo a Mendoza? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este domingo 17 de mayo una jornada con nubosidad en disminución , heladas y un leve ascenso de la temperatura . La nieve, protagonista del sábado incluso en sectores del llano , no se presentaría hoy.

Durante el día se registrará una brisa leve del norte entre las 11 y las 19 , afectando a toda la provincia, lo que contribuirá a una mejora gradual de las condiciones y a la disminución de la nubosidad.

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El día comenzará entre despejado y parcialmente nublado , con condiciones que favorecerán la presencia de heladas parciales , especialmente en sectores donde el cielo se mantenga despejado durante la madrugada.

Además, se prevé la presencia de nieblas y neblinas matinales , que irán disipándose con el correr de las horas. Desde el mediodía en adelante , la disminución de la nubosidad será más notoria , dando lugar a mejores condiciones en gran parte del territorio.

heladas en el valle de uco.png Se esperan heladas y neblinas este domingo en Mendoza.

En alta montaña, el cielo estará seminublado al amanecer, pero tenderá a despejarse rápidamente desde las primeras horas del día, con condiciones estables y poco nuboso hacia el resto de la jornada.

En cuanto a la temperatura, la máxima provincial rondará los 15°C, mientras que las mínimas serán muy bajas, con valores de hasta -2°C en el Valle de Uco y Malargüe, y cerca de 1°C en el resto de la provincia. La temperatura promedio se ubicará en torno a los 12°C de máxima.

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