18 de mayo de 2026
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Tiempo

Muy frío pero sin nubosidad: así estará el tiempo este lunes 18 de mayo en Mendoza

Se espera un lunes con cielo despejado, heladas matinales y ascenso de la temperatura en Mendoza. Conocé el pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo en Mendoza.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este lunes 18 de mayo en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 18 de mayo una jornada de buen tiempo, con poca nubosidad, heladas parciales durante la mañana y un leve ascenso de la temperatura en toda la provincia.

Según el reporte del organismo, el día estará marcado por un cielo completamente despejado en el llano, con condiciones estables desde temprano. Además, se registrarán neblinas matinales en algunos sectores, especialmente en zonas bajas.

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En cuanto al viento, se espera circulación muy débil desde el norte entre las 11 y las 21, sin mayores incidencias sobre las condiciones generales del tiempo.

Durante las primeras horas del día se sentirán con fuerza las heladas, principalmente en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco. Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso.

En alta montaña, el panorama será similar, con cielo totalmente despejado durante toda la jornada y sin fenómenos relevantes.

Las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -3°C en la zon Sur y el Valle de Uco. En el resto de la provincia, en tanto, se ubicarán entre los 0°C y 1°C. La máxima oscilará entre los 15°C y 17°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 19 de mayo: continuarán las condiciones estables, con poca nubosidad, heladas matinales y ascenso de la temperatura. Vientos leves del norte en la zona Este. Máxima: 18°C | Mínima: -2°C a 2°C.
  • Miércoles 20 de mayo: se espera nubosidad variable y descenso de la temperatura, con vientos moderados del sur. Máxima: 16°C | Mínima: 5°C.
  • Jueves 21 de mayo: jornada con nubosidad variable y leve ascenso térmico, con vientos moderados del sector sur. Máxima: 14°C | Mínima: 5°C.
  • Viernes 22 de mayo: condiciones similares, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Máxima: 17°C | Mínima: 4°C.
  • Sábado 23 de mayo: se mantendrá la nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, con vientos leves. Máxima: 17°C | Mínima: 5°C.

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