El perfil del acusado por el femicidio de Margarita Gutiérrez: el dato que complica la causa

La investigación del femicidio de Margarita Iris Gutiérrez causa un enorme revuelo en Junín y los primeros pasos de la pesquisa no son fáciles para los detectives, luego de que el hijo mayor de la víctima se transformara en el principal sospechoso del asesinato.

Es que el hombre, David Enrique Demaldé (46), no es un sospechoso más. Se trata de un psicólogo que supo ser perito criminalístico del Poder Judicial por lo que los detectives saben que tiene conocimientos “científicos y técnicos”, para manipular un cadáver.

Esto se vincula directamente a que el cuerpo de la mujer estaba totalmente incinerado, por lo que se dificulta obtener la causa de muerte y otras pruebas clave.

En base a esto, Demaldé permanece alojado en la Comisaría 11 de Luján de Cuyo en calidad de “aprehendido” y este viernes se definirá si es imputado o no. Fuentes policiales lo dan por hecho, pero desde la justicia son cautos, sobre todo, sabiendo que luego deben sostener esa acusación en una audiencia de prisión preventiva.

El perfil del acusado por el femicidio en Junín

Lo cierto es que los investigadores tienen varios indicios que complican a Demaldé, sobre todo, con la relación que tenía con su madre, la cual no era la mejor. En ese sentido, la justicia secuestró celulares de familiares para analizar conversaciones en las que el ahora sospechoso habría increpado a la mujer.

Margarita Gutierrez, homicidio junin El femicidio de Margarita conmueve a Junín y todo el este provincial.

Testigos dijeron en las últimas horas que, desde la muerte del padre, la relación era mala. Agregaron que David era “el hijo preferido” del hombre y que esto lo distanciaba con su madre.

A todo esto, se le suma la situación actual del acusado, quien atravesaría un grave problema de consumo problemático. Por esto, y otras acciones, recientemente se le había quitado la matrícula de psicólogo, dijeron testigos.

Cómo avanzará la causa por femicidio

Por estas horas, la fiscalía aguarda una serie de pruebas, entre ellas, los análisis a las “lesiones” que tenía Demaldé en su brazo. Fuentes policiales dijeron que el hombre presentaba “ampollas” que podrían ser compatibles con quemaduras. De confirmarse, esto lo complicaría en demasía.

Además, se espera por los cotejos de ADN con restos hallados en la escena del crimen y también los estudios de anatomía patológica.

En tanto que las pericias a las prendas de vestir con sangre halladas en el allanamiento donde fue capturado el sospechoso, también podrían empezar a esclarecer el femicidio ocurrido el martes pasado en Junín.