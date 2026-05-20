Cuatrerismo: Mercedes Rus se reunió con productores ganaderos en General Alvear y anunció medidas en la Policía Rural

La ministra defendió el trabajo de la Policía Rural tras la detención del efectivo policial involucrado

Durante la tarde de este miércoles, la Ministra de Seguridad Mercedes Rus encabezó una reunión con referentes del sector ganadero en General Alvear . También aseguró que el Gobierno provincial profundizará las medidas contra la faena clandestina, el robo de ganado y el cuatrerismo (abigeato).

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La reunión tuvo lugar tras el caso de robo de ganado en el que quedó involucrado un efectivo policial. En este sentido confirmó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y defendió el trabajo de la Policía Rural tras la detención del efectivo policial involucrado.

" Es un caso aislado y sobre ese policía tiene que caer todo el peso de la ley ", afirmó la funcionaria al referirse al uniformado detenido, quien según aclaró, no pertenecía a la Policía Rural. Rus sostuvo que el efectivo "no honra el uniforme" y remarcó que su accionar "no representa a la institución" .

Más tecnología y control digital la Policía Rural

Entre los anuncios realizados durante el encuentro, Rus adelantó que se implementará un sistema de actas digitales junto con la Dirección de Ganadería para modernizar los controles sobre el traslado de ganado y las auditorías administrativas.

"Esto permitirá también controlar al que controla", explicó la funcionaria, en referencia al seguimiento de los procedimientos policiales y administrativos.

Además, confirmó que la Policía Rural incorporará nuevas tecnologías en los móviles para mejorar la conectividad en zonas alejadas y optimizar la comunicación con el sistema de emergencias 911. "Es fundamental que los móviles que están patrullando tengan internet y mejor comunicación para actuar más rápido ante un hecho delictivo", sostuvo.

Los detalles de la reunión y la preocupación por el policía involucrado en robo de animales

Durante el encuentro, productores ganaderos manifestaron inquietudes por el accionar de algunos efectivos rurales tras un reciente episodio que involucra a un policía detenido.

Rus reconoció la preocupación del sector y aseguró que entiende las dudas generadas por el caso. "Cuando un policía aparece involucrado en un delito, genera una situación compleja y emocional en toda la comunidad", señaló.

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Sin embargo, insistió en que no existen denuncias generalizadas contra la fuerza rural y confirmó que se realizará una nueva reunión con el jefe de la Policía Rural para fortalecer el vínculo con los productores.

Sobre las denuncias realizadas por la víctima del caso que conmocionó a General Alvear, quien aseguró haber sufrido persecuciones y amenazas durante el operativo, la ministra indicó que esos hechos "no figuran en el expediente penal" y recomendó que sean denunciados formalmente ante la fiscalía para que puedan ser investigados.

También confirmó que existe un procedimiento administrativo y judicial en marcha contra el efectivo detenido y que el Ministerio seguirá de cerca la causa.

"Mañana hay una audiencia clave para solicitar la prisión preventiva de los detenidos y voy a seguir muy de cerca que todo el peso de la ley caiga sobre este policía", afirmó.

Más presencia policial en el sur mendocino

Rus destacó además el refuerzo de recursos destinados a la seguridad rural en el sur provincial. Según detalló, durante el último año se incorporaron 72 nuevos policías, además de móviles y camionetas para patrullar zonas rurales extensas.

También resaltó la instalación de 44 cámaras en rutas estratégicas de San Rafael, General Alvear y Malargüe, como parte del sistema de "anillos digitales interdepartamentales".

"Sabemos que el sur tiene características distintas y grandes extensiones territoriales. Por eso estamos invirtiendo en más presencia policial, mejor tecnología y mayor coordinación con el sector ganadero", concluyó la ministra.