1 de junio de 2026
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Tiempo

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 1 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza presentará nubosidad variable y poco cambio de temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo para este 1 de junio de 2026.

Así estará el pronóstico del tiempo para este 1 de junio de 2026.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 1 de junio, una jornada con cielo mayormente nublado y poco cambio de la temperatura. Vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcialmente nublado e inestable en cordillera. La máxima rondará los 20 ºC. Mientras que la mínima estará cerca de los 8ºC

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 15°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): entre 3 °C y 4ºC
  • Mínima (resto de la provincia): entre 6 °C.

Amanecerá nublado en la zona Sur y el Valle de Uco. Desde la media mañana la nubosidad se extenderá a gran parte de la zona Este, manteniéndose el cielo mayormente nublado durante toda la jornada. No se observan precipitaciones en el llano.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 2 de junio: nublado con descenso de la temperatura. Máxima: 15 ºC | Mínima: 11ºC
  • Miércoles 3 de junio: mayormente nublado con descenso de temperatura, vientos leves del sector sur. Máxima: 16ºC | Mínima: 7ºC
  • Jueves 4 de junio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 19ºC | Mínima: 6ºC
  • Viernes 5 de junio: mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima: 17ºC | Mínima: 6ºC

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