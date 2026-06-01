Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 1 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 1 de junio, una jornada con cielo mayormente nublado y poco cambio de la temperatura. Vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcialmente nublado e inestable en cordillera. La máxima rondará los 20 ºC. Mientras que la mínima estará cerca de los 8ºC
Temperatura promedio en el llano:
Máxima: 15°C.
Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): entre 3 °C y 4ºC
Mínima (resto de la provincia): entre 6 °C.
Amanecerá nublado en la zona Sur y el Valle de Uco. Desde la media mañana la nubosidad se extenderá a gran parte de la zona Este, manteniéndose el cielo mayormente nublado durante toda la jornada. No se observan precipitaciones en el llano.
El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza
Martes 2 de junio: nublado con descenso de la temperatura. Máxima: 15 ºC | Mínima: 11ºC
Miércoles 3 de junio: mayormente nublado con descenso de temperatura, vientos leves del sector sur. Máxima: 16ºC | Mínima: 7ºC
Jueves 4 de junio: nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves de dirección variable. Parcial nublado en cordillera. Máxima: 19ºC | Mínima: 6ºC
Viernes 5 de junio: mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Máxima: 17ºC | Mínima: 6ºC