Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 1 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 1 de junio, una jornada con cielo mayormente nublado y poco cambio de la temperatura. Vientos leves del sector sur. Precipitaciones aisladas. Parcialmente nublado e inestable en cordillera. La máxima rondará los 20 ºC. Mientras que la mínima estará cerca de los 8ºC