Perforista Minero: tras el récord de inscriptos, la DGE define cómo será la selección. Imagen creada con IA

El lanzamiento del curso para Perforista Minero enla provincia de Mendoza superó todas las expectativas y encendió el interés por la salida laboral en el sector. En un lapso menor a las 36 horas, la convocatoria conjunta entre la Dirección General de Escuelas y la Dirección de Minería alcanzó el récord de 1.000 inscriptos , obligando a las autoridades a cerrar de forma anticipada el formulario.

De acuerdo con los datos proporcionados a Sitio Andino desde la DGE, "se registró la postulación de más de 200 mujeres , marcando un hito de inclusión en la actividad".

Asimismo, indicaron que se realizará una rigurosa selección de los aspirantes, donde se priorizará estrictamente a aquellos que ya cuentan con experiencia previa en territorio minero .

Mariela Ramos, directora de Educación Superior de la provincia, explicó que la gran demanda superó la capacidad logística inicial, principalmente por las exigencias que imponen las prácticas profesionales.

DGE: advierten que en menos de 36 horas se registraron más de mil inscriptos para Perforista Minero.

"No podemos generar una expectativa en la persona si después no vamos a poder incluirla", señaló la funcionaria al explicar por qué se interrumpió el registro de anotados que llegaron desde el Sur, el Norte, el Este y el Valle de Uco.

Asimimsmo, la funcionaria manifestó que el procesamiento de los datos arrojó precisiones sobre el perfil de los mendocinos que buscan capacitarse en este oficio:

Inclusión de género: de los mil anotados, 855 son hombres y 205 son mujeres . Desde la DGE destacaron este volumen de participación femenina y anticiparon que se les otorgará un cupo considerable en las aulas.

Experiencia en el sector: del total general, 132 personas acreditaron tener experiencia en minería . Este grupo será el primero en la fila de selección.

Educación y certificación: cerca de 120 postulantes no concluyeron sus estudios Secundarios. Sin embargo, 45 de ellos sí tienen experiencia minera. Para este caso particular, al tratarse de mayores de 25 años, el Estado implementará el "examen de los 25 años" (regulado por ley) para validar sus conocimientos empíricos y asegurar su ingreso al curso.

MINERIA 2.jpg Por el gran volumen de participación femenina en la inscripción, se otorgará un cupo considerable en las aulas. (Foto gentileza).

Cómo funcionará el filtro de ingreso y las prácticas

Por otro lado, Ramos detalló que el cupo definitivo aún no está cerrado. De todas formas, admitió que el verdadero "tamiz" de la capacitación será el propio diseño pedagógico acordado con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

El programa fue estructurado bajo la modalidad "dos en uno". El primer módulo certificará las competencias como Auxiliar de Perforista. Debido a las exigencias académicas, este tramo funcionará como el gran filtro del curso: solo quienes aprueben este bloque inicial podrán continuar hacia la especialización de Perforista Minero.

PERFORISTA MINERO III

Finalmente, las prácticas profesionales -el eje central de la propuesta- se dividirán en dos etapas para garantizar la seguridad. Habrá una instancia de simulación (con software o maquinaria en la Dirección de Minería) y otra fase de entrenamiento directo en los yacimientos, la cual se ejecutará bajo la modalidad de grupos reducidos.