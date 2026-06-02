Mendoza es la primera provincia en regular el cannabis medicinal para animales: cómo registrarse.

El Gobierno de Mendoza marcó un hito en la legislación sanitaria y de bienestar animal de la Argentina, al convertir en la provincia en la primera del país en reglamentar de forma integral el acceso seguro, controlado y trazable al cannabis medicinal y sus derivados para todas las especies animales que presenten patologías susceptibles de tratamiento.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, implementa formalmente el Programa REPROVET (Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios), que funcionará bajo la órbita del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial (RPCCI).

El fundamento central de la normativa radica en una perspectiva jurídica y científica de vanguardia: el reconocimiento de los animales no humanos como "seres sintientes y sujetos de derecho" dotados de valor intrínseco y merecedores de una protección especial por parte del Estado.

Cannabis medicinal: quiénes deben registrarse al REPROVET

La nueva regulación rige exclusivamente dentro del territorio de la provincia de Mendoza y abarca tanto a los profesionales de la salud animal como a los dueños o cuidadores, denominados formalmente bajo la figura de "tutores responsables". El programa se divide en cuatro grandes registros:

1. Tutores Responsables: Cómo acceder al certificado

Las personas humanas que tengan a su cargo un animal que requiera un tratamiento terapéutico o paliativo del dolor recibirán el Certificado de Registro del Tutor Responsable.

El trámite: el propietario o cuidador no realiza la inscripción de forma directa. El proceso se inicia únicamente a través del médico veterinario tratante , quien debe ingresar a la plataforma oficial del RPCCI para cargar los datos identificatorios, la historia clínica del animal, el diagnóstico y el consentimiento informado debidamente firmado por el tutor.

Alcance: el certificado habilita legalmente a la tenencia, el resguardo y la administración del preparado cannábico prescripto, pero prohíbe estrictamente al tutor realizar actividades de siembra o cultivo. La vigencia es indeterminada mientras se extienda el tratamiento de la patología.

perro en el veterinario, mascota El proceso de inscripción se inicia únicamente a través del médico veterinario tratante.

2. Médicos Veterinarios Prescriptores (REMVEP)

Se creó el Registro de Médicos Veterinarios Prescriptores (REMVEP). Para poder emitir recetas, realizar el seguimiento clínico o cargar historias clínicas en el sistema oficial, los profesionales matriculados en Mendoza deberán inscribirse obligatoriamente acreditando formación específica en medicina cannabinoide veterinaria y presentando una declaración jurada que certifique la ausencia de sanciones ético-profesionales. Esta habilitación profesional tiene una vigencia de tres años renovables.

3. Médicos veterinarios cultivadores

Aquellos veterinarios que además de prescribir deseen sembrar, cosechar y extraer resina o material vegetal para sus pacientes deberán solicitar un Permiso de Cultivo Veterinario de carácter excepcional. Para ello deberán declarar un domicilio georreferenciado, presentar un Plan de Cultivo anual, llevar un Libro de egresos foliado por el RPCCI, acompañar análisis cromatográficos por cada lote y entregar informes semestrales de trazabilidad.

4. Asociaciones civiles y fundaciones

Las entidades sin fines de lucro enfocadas en el cuidado animal y debidamente constituidas en Mendoza podrán cultivar de forma asociada para abastecer a su nómina de animales vinculados. Deberán contar de forma obligatoria con un Director Médico Veterinario inscripto en el REMVEP (pudiendo tener hasta dos si manejan entre 151 y 300 pacientes) y un Responsable Técnico de Cultivo con título universitario agronómico o especialización en cannabis medicinal.

Mendocann 2024, feria del Cannabis en Mendoza, Auditorio Bustelo, vapear, vapeo, Marihuana La habilitación profesional tiene una vigencia de tres años renovables. Foto: Cristian Lozano

Parámetros estrictos y límites de cultivo

Para asegurar el control y evitar cualquier desvío comercial o de uso humano, la norma fijó límites numéricos precisos y una regla de distribución de plantas en estado de floración anual por cada paciente animal activo registrado:

En cultivo exterior: una (1) planta en floración al año equivale a 13 pacientes registrados activos. Los veterinarios cultivadores tienen un tope de 16 plantas anuales (hasta 20 metros cuadrados) y las asociaciones un límite de 32 plantas anuales (hasta 40 metros cuadrados).

En cultivo interior: Una (1) planta en floración al año equivale a un (1) paciente registrado activo. El tope para veterinarios individuales es de 35 plantas por ciclo (hasta 4 ciclos anuales continuos, totalizando 140 plantas en 15 metros cuadrados). Para las asociaciones, el límite asciende a 70 plantas por ciclo (hasta 4 ciclos, totalizando 280 plantas anuales en 30 metros cuadrados).

Riguroso control de calidad y un comité científico

La resolución es tajante respecto a la seguridad sanitaria. Todos los derivados cannábicos de uso veterinario deberán ser analizados de forma obligatoria por laboratorios acreditados por el RPCCI, los cuales emitirán un informe que cuantifique rigurosamente el perfil cannabinoide del producto. Asimismo, cualquier traslado de aceites, extractos o material vegetal entre los domicilios autorizados requerirá la emisión de la Guía de Traslado de Cannabis Medicinal (GTCM).

Con el fin de brindar asesoramiento académico y técnico, la normativa crea además el Comité Consultivo Honorario Veterinario. Este ente ad-honorem estará integrado por representantes del Colegio Veterinario de Mendoza, especialistas del sector, ONGs vinculadas, miembros del CONICET, referentes del sistema productivo y académicos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Juan Agustín Maza.

Con el REPROVET en marcha, Mendoza no solo regula una práctica que hasta el momento se desarrollaba en la informalidad legal, sino que consolida una política de salud pública animal basada en la evidencia científica, garantizando la seguridad terapéutica tanto para los profesionales como para las familias de los animales pacientes.