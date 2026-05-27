27 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 27 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 27 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 27 de mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 27 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Ciudad

  • – En calle Sarmiento, entre Cerro de la Gloria e Hilario Cuadros. En calle Hilario Cuadros, entre Próspero Velázquez y Las Verbenas, y adyacencias. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

  • – En calle Salvador Civit, entre Lavalle y Montevideo. En calle Lavalle, entre Aristóbulo del Valle y Paso Hondo; El Algarrobal. De 9.30 a 11.30 h.

Luján

  • – En la intersección de calle Carrodilla con San Martín y zonas aledañas; Carrodilla. De 10.00 a 13.00 h.

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Maipú

  • – En la Ruta Provincial N°60, entre calles Paraíso y Laureano Nazar, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°31 con calle 2 de abril y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Los Álamos, entre Falucho y Sarmiento, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Sarmiento, hacia el sur de Videla Aranda, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – En calle La Pichana, entre Gatica y Ruta N°165; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Montecaseros, 9 de Julio, Sarmiento y Los Franceses. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Bombal, La Zorrillana y Rutas Provincial N°165 y Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la intersección de calle Jensen con Las Vírgenes y adyacencias; Las Paredes. De 9.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • – Entre calles Capdeville, Rufino Ortega, General Villegas y San Martín. De 13.30 a 17.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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