1 de junio de 2026
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Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de junio

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de junio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de junio.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 1 de junio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de junio

Las Heras

  • – En calle Francisco Villagra, hacia el sur de Los Pescadores. En calles Guido Spano y Godoy Cruz, hacia el norte de Los Pescadores. En calle Juan Cruz Vera, hacia el oeste de Coronel Ramírez. Entre calles Los Pescadores, Bajada de Arrollabes, Gobernador González y Coronel Ramírez. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Neuquén, Pucará, Los Pescadores y Lisandro Moyano. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

  • – En áreas adyacentes a la intersección de calle Almirante Brown con Viamonte. En fideicomiso Viamonte; Chacras de Coria. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

  • – En calle Rufino Ortega, hacia el norte de Perito Moreno. En calles Proyectadas I328, I329 y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Rama N°5; Tres de Mayo. De 9.15 a 13.15 h.

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Tupungato

  • – Entre calles Correa, G. Zapata, Perú y Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89 (ó La Carrera), entre calle Ancón y finca La Catalina; San José. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Reina y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – Entre calles Dr. Braña, Juan Cuartara, Lisandro de la Torre y Lencinas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – Entre calles El Libertador, Suipacha, Colón e Independencia. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle García, entre Jara y Los Claveles; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles Hipólito Yrigoyen, Rawson, José Néstor Lencinas, General Belgrano y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

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Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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