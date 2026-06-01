Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de junio.

Durante la mañana y tarde de este lunes 1 de junio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Lunes 1 de Junio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/MUqmb4Wcf1

– En calle Rufino Ortega, hacia el norte de Perito Moreno. En calles Proyectadas I328, I329 y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

– En áreas adyacentes a la intersección de calle Almirante Brown con Viamonte. En fideicomiso Viamonte; Chacras de Coria. De 8.30 a 10.30 h.

– En calle Francisco Villagra, hacia el sur de Los Pescadores. En calles Guido Spano y Godoy Cruz, hacia el norte de Los Pescadores. En calle Juan Cruz Vera, hacia el oeste de Coronel Ramírez. Entre calles Los Pescadores, Bajada de Arrollabes, Gobernador González y Coronel Ramírez. De 8.45 a 12.45 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle García, entre Jara y Los Claveles; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Dr. Braña, Juan Cuartara, Lisandro de la Torre y Lencinas. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°92 (Las Rosas), entre calles Reina y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Ruta Provincial N°89 (ó La Carrera), entre calle Ancón y finca La Catalina; San José. De 9.45 a 13.45 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte-luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas