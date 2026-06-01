¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial de la Leche? El origen de una fecha clave para la salud

Cada 1 de junio , millones de personas en todo el mundo celebran el Día Mundial de la Leche , una fecha que pone en valor a uno de los alimentos más consumidos y reconocidos de la historia . Presente en la alimentación diaria de niños y adultos , la leche no solo forma parte de numerosas tradiciones culturales , sino que también desempeña un papel fundamental en la nutrición, la salud y el desarrollo de las comunidades .

El Día Mundial de la Leche fue instaurado en 2001 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La iniciativa surgió con el objetivo de destacar la importancia de la leche como alimento esencial para la población mundial y visibilizar el papel que cumple la cadena láctea en la seguridad alimentaria , la economía y el desarrollo sostenible .

La elección del 1 de junio no fue casual. La FAO decidió unificar en una sola jornada distintas celebraciones nacionales vinculadas a la leche que ya existían en varios países . De esta manera, se creó una fecha global destinada a promover la concientización sobre los beneficios nutricionales de los productos lácteos y su impacto en la calidad de vida de las personas.

Es el alimento más nutricional: por esto se recuerda el Día Mundial de la Leche.

Desde entonces, gobiernos, organizaciones, productores, instituciones educativas y comunidades de todo el mundo realizan actividades para difundir información sobre la importancia de este alimento y reconocer el trabajo de quienes forman parte del sector lácteo.

Por otro lado, también la efeméride reflexiona sobre la importancia de promover sistemas de producción cada vez más eficientes y sostenibles, capaces de responder a las necesidades alimentarias de una población mundial en constante crecimiento.

La importancia de la leche: qué beneficios tiene para la salud

La leche es considerada uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Su composición aporta proteínas de alta calidad, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo.

Entre sus principales nutrientes se destacan el calcio, el magnesio, el fósforo, la vitamina B12, la riboflavina y el ácido pantoténico, todos fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de huesos y dientes saludables.

Su consumo regular también contribuye al crecimiento durante la infancia y la adolescencia, favorece el funcionamiento muscular y ayuda al sistema inmunológico. Durante etapas como el embarazo y la lactancia, sus aportes nutricionales resultan especialmente importantes tanto para la madre como para el bebé.

Diversos estudios también han asociado el consumo adecuado de productos lácteos con una menor incidencia de enfermedades relacionadas con la salud ósea, como la osteoporosis, además de formar parte de patrones alimentarios saludables que contribuyen al bienestar general.

Fuente: World Milk Day