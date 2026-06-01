1 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Tránsito

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 1 de junio

Conocé los cortes de calle, desvíos y cambios en el tránsito informados por la Municipalidad de Mendoza con el detalle para circular este 1 de junio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 1 de junio.

Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 1 de junio.

Foto: Cristian Lozano
 Por Analía Martín

Durante este lunes 1 de junio de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza

No hay cortes totales de tránsito vigentes para la jornada.

Estacionamiento medido

Se habilita en le tramo de San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 y sábados de 8 a 13 hs.

Reducciones de calzada y tránsito restringido

Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución:

  • Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.
  • Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides: se habilita un solo carril por reparación de pavimento.
  • San Martín y Brasil: por trabajos de Aysam.
  • Chile entre Los Toneles y Pellegrini: no se podrá estacionar durante la mañana.
  • Ingreso Vicente Zapata y San Martín: reducido por trabajos en el costado derecho.
  • Boulogne Sur Mer y Juan B. Justo: tránsito restringido.
  • Necochea entre Mitre y Chile: por reparación de Aysam en el lugar.
  • Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.
  • Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre: un solo carril habilitado.

Así funcionan los semáforos hoy 1 de mayo

Los semáforos funcionan con normalidad.

Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza

  • Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.
  • El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal.

Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 27 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 26 de mayo

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 22 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 1 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 1 de junio

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 1 de junio en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Lee además
Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 29 de mayo.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 29 de mayo
Tránsito en Ciudad de Mendoza: qué calles están cortadas y qué colectivos cambian su recorrido hoy 28 de mayo.

Estado del tránsito en la Ciudad de Mendoza para hoy 28 de mayo
LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Las Más Leídas

Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza

Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Aliados de Cornejo se rebelan contra el recorte de Zona Fría y complican a Milei.

La "rebelión" de los socios de Cornejo que se plantan contra el recorte de Zona Fría