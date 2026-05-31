31 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Tabaco

Consumo de tabaco en Mendoza: se estima que uno de cada cuatro adultos es fumador

Médicos advierten que el consumo de tabaco provoca enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Remarcan el impacto del cigarrillo electrónico en adolescentes

“Fumar se vuelve un bastón emocional”: la advertencia de una especialista en el marco del Día Mundial sin Tabaco.

“Fumar se vuelve un bastón emocional”: la advertencia de una especialista en el marco del Día Mundial sin Tabaco.

 Por Celeste Funes

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco, fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alertar sobre los riesgos del tabaco y la nicotina. En Mendoza, la preocupación de los especialistas sigue vigente: estiman que cerca de un cuarto de la población adulta fuma y advierten sobre avances de nuevas formas de consumo.

En diálogo con SITIO ANDINO, la médica clínica y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Tabacología (ASAT), María Eugenia Lértula, explicó que los últimos datos disponibles provienen de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018. “La media nacional era del 22%, mientras que en Mendoza rondaba entre el 25 y el 26%. Es decir, un cuarto de la población adulta son fumadores activos”, detalló.

Aunque no existen estadísticas provinciales más recientes, la especialista aseguró que en los consultorios se observa un cambio en las formas de consumo. “A partir de la pandemia empezamos a ver una transición hacia los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, las bolsas de nicotina y también los cigarrillos armados”, indicó.

Las enfermedades y muertes que provoca el tabaquismo

El impacto del tabaquismo en la salud continúa siendo alarmante en Argentina. Según precisó Lértula, cada año mueren unas 44.000 personas por enfermedades vinculadas al consumo de tabaco, tanto activo como pasivo. “Se ha visto que un 10% de las muertes se producen por tabaquismo pasivo”, explicó la profesional, quien además remarcó que las consecuencias no solo afectan a los pulmones.

Entre las principales patologías asociadas aparecen:

  • EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)
  • Infartos y accidentes cerebrovasculares
  • Hipertensión arterial
  • Cáncer de pulmón
  • Cáncer de boca, lengua, esófago y vejiga
  • Arteriopatías periféricas que pueden derivar en amputaciones

“El EPOC es una de las enfermedades más subdiagnosticadas que existen. Por eso insistimos tanto en que los fumadores se realicen estudios para detectarlo precozmente”, señaló.

Además, sostuvo que si bien el pronóstico del EPOC mejoró gracias a tratamientos y a la cesación tabáquica, las enfermedades cardiovasculares continúan en aumento y el tabaquismo es uno de sus principales factores de riesgo.

fumar.jpeg
Aunque dejar de fumar requiere varios intentos, existen tratamientos eficaces. En este sentido, es fundamental la importancia del acompañamiento integral.

Aunque dejar de fumar requiere varios intentos, existen tratamientos eficaces. En este sentido, es fundamental la importancia del acompañamiento integral.

Cómo actúa la nicotina en el cuerpo y el cerebro

Uno de los puntos centrales que destacó la especialista es que fumar no implica únicamente un hábito, sino una adicción compleja. “Se habla de una triple adicción: física, emocional y conductual”, explicó Lértula.

La médica detalló que la nicotina llega rápidamente al cerebro a través de la sangre y estimula áreas relacionadas con el placer y la recompensa. Allí se libera dopamina, neurotransmisor vinculado a la sensación de gratificación. Sin embargo, cuando la nicotina desaparece del organismo aparecen síntomas de abstinencia: “Se produce irritabilidad, ansiedad, cefalea, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse y deseos intensos de volver a fumar”.

A nivel físico, la nicotina también aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el estado de alerta. En paralelo, muchas personas terminan asociando el cigarrillo con momentos de estrés, tristeza o ansiedad. “Fumar se transforma en una especie de bastón emocional para sobrellevar determinadas situaciones”, afirmó.

"El tratamiento debe ser integral y abordar simultáneamente todos estos aspectos”, agregó Lértula.

¿Cuáles son los tratamientos más efectivos para dejar de fumar?

La especialista indicó que dejar el cigarrillo suele requerir varios intentos. “Muchas personas necesitan entre tres y cuatro intentos serios antes de lograr dejar de fumar de manera definitiva”, explicó. Actualmente, los tratamientos más eficaces combinan medicación y estrategias cognitivo-conductuales.

Entre las alternativas farmacológicas disponibles mencionó:

  • Terapia sustitutiva con nicotina (parches, chicles y comprimidos, entre otros),
  • Bupropión, un medicamento utilizado también como antidepresivo.

“Estos tratamientos ayudan especialmente a disminuir los síntomas físicos de abstinencia durante los primeros meses, que suelen ser los más difíciles”, explicó. Y añade: “El tratamiento más efectivo es el interdisciplinario. Mientras más profesionales acompañen el proceso, mayores son las posibilidades de éxito”.

Según Lértula, los fumadores que más se benefician con medicación son aquellos que:

  • Fuman más de 10 cigarrillos diarios,
  • Mantienen el hábito desde hace más de 10 años,
  • Encienden su primer cigarrillo antes de una hora de haberse despertado.

Vapeadores: preocupación por el consumo adolescente

Uno de los aspectos que más inquieta a los especialistas es el crecimiento del consumo de vapeadores entre adolescentes. De acuerdo con el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en estudiantes secundarios de Sedronar (2025), el 35,5% de los jóvenes probó alguna vez vapeadores o cigarrillos electrónicos, mientras que el 28,7% consumió tabaco convencional.

cigarrillo electronico
Según estadísticas, el 35,5% de estudiantes secundarios probó alguna vez vapeadores o cigarrillos electrónicos, mientras que el 28,7% consumió tabaco convencional.

Según estadísticas, el 35,5% de estudiantes secundarios probó alguna vez vapeadores o cigarrillos electrónicos, mientras que el 28,7% consumió tabaco convencional.

Además:

  • El 29% utilizó vapeadores en el último año
  • El 20,6% consumió tabaco recientemente
  • El inicio del consumo se concentra entre los 13 y 14 años

“El vapeo ganó popularidad porque muchas personas creen erróneamente que solo contiene vapor de agua y saborizantes”, advirtió Lértula. Sin embargo, explicó que estos dispositivos pueden contener metales pesados como níquel, estaño y plomo, capaces de provocar daño pulmonar directo.

Las señales de alerta que no deben ignorarse

Finalmente, la especialista remarcó que el mejor momento para dejar de fumar es “cuanto antes”, incluso antes de que aparezcan síntomas. Entre las señales que requieren consulta médica inmediata mencionó:

  • Falta de aire,
  • Tos matutina persistente,
  • Dolor en el pecho,
  • Dificultad para realizar actividades cotidianas,
  • Alteraciones en labios o boca.

“Lo más importante es dejar de fumar antes de que aparezcan estos síntomas y consultar rápidamente ante cualquier alteración”, concluyó.

Temas
Seguí leyendo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

La comunidad catalana en Mendoza resiste al paso del tiempo y busca seguir vigente

Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Por un gol histórico que pondrá a Malargüe como sede de un torneo nacional de inclusión

Chefs de Mendoza buscarán alcanzar la máxima "estrella" para llegar a la competencia nacional

Modifican el horario del Paso Los Libertadores y así funcionará desde este domingo

Por qué Mendoza volvió a posicionarse como un actor central del turismo argentino

Lee además
Día Mundial Sin Tabaco: por qué se celebra hoy, 31 de mayo

31 de mayo y el Día Mundial sin Tabaco: origen, objetivo y riesgos del tabaco
Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378
LO QUE SE LEE AHORA
Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza

Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

Las Más Leídas

Un fuerte sismo se sintió durante la tarde de este domingo en la provincia de Mendoza

Un sismo de magnitud 6 con epicentro en Chile se sintió en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Quini 6 hoy domingo 31 de mayo: números ganadores del sorteo 3378

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1356 del domingo 31 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2430 y números ganadores del domingo 31 de mayo

Aliados de Cornejo se rebelan contra el recorte de Zona Fría y complican a Milei.

La "rebelión" de los socios de Cornejo que se plantan contra el recorte de Zona Fría