4 de mayo de 2026
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Cigarrillo electrónico

Cigarrillo electrónico: legalizan su venta en Argentina, pero imponen varias restricciones

Tras años de ilegalidad, Salud oficializó la regulación del cigarrillo electrónico para controlar a los 7 millones de usuarios que hay en el país.

Cigarrillo electrónico: legalizan su venta en Argentina, pero imponen varias restricciones.

Cigarrillo electrónico: legalizan su venta en Argentina, pero imponen varias restricciones.

La medida no es una "liberación" total, sino un intento de controlar una situación crítica: según datos oficiales, más del 35,5% de los adolescentes en edad escolar Secundaria ya consumen estos productos pese a que su venta era ilegal hasta este lunes.

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cigarrillo electronico
Cigarrillo electrónico, regulado: en Argentina, el 35.5% de menores de 17 años hacen uso de los dispositivos. Imagen creada con IA

Cigarrillo electrónico, regulado: en Argentina, el 35.5% de menores de 17 años hacen uso de los dispositivos. Imagen creada con IA

Las 5 restricciones clave de la nueva ley

Con la creación del Registro de Productos de Tabaco y Nicotina (RPTN), el Estado aplicará un estricto "poder de policía" bajo las siguientes condiciones:

  • Chau a los "descartables": la normativa propicia la prohibición de los cigarrillos electrónicos de un solo uso, por ser difíciles de fiscalizar y muy atractivos para los menores.

  • Límite a los sabores: se restringirán los ingredientes, aditivos y saborizantes dulces o frutales que buscan captar al público infantil.

  • Prohibición de venta a menores: al equipararse legalmente con el tabaco tradicional (Ley 26.687), su venta sigue prohibida para menores de 18 años.

  • Trazabilidad obligatoria: los fabricantes e importadores deberán presentar certificados de calidad de origen y cumplir con estándares de seguridad para evitar el contrabando y las mezclas caseras peligrosas.

  • Publicidad restringida: queda prohibida toda forma de inducción al consumo en menores y cualquier publicidad engañosa que no esté autorizada por la autoridad sanitaria.

    Cigarrillo electrónico
    La regulación prohibe toda forma de inducción al consumo en menores de 18 años.

    La regulación prohibe toda forma de inducción al consumo en menores de 18 años.

Cigarrillo electrónico, la advertencia médica

Mientras el marco legal se ajusta, los especialistas refuerzan la prevención. Hace unos meses, profesionales del Servicio de Neumonología del Hospital Central de Mendoza brindaron charlas informativas a estudiantes del colegio Don Bosco para alertar sobre los riesgos reales del "vapeo":

  • Sustancias tóxicas: los líquidos contienen nicotina, metales pesados y químicos que dañan los pulmones.

  • Desarrollo cerebral: su uso afecta el crecimiento cerebral y respiratorio, especialmente en jóvenes de entre 12 y 16 años.

  • Adicción: los expertos desmintieron que sea un hábito inofensivo, destacando su alto potencial para generar dependencia a la nicotina.

¿Por qué se legaliza ahora?

El ministro de Salud, Mario Iván Lugones, señaló en la resolución que las prohibiciones absolutas no pueden ser "crónicas" y que es necesario un monitoreo constante.

Al regularlos, el Estado podrá exigir un rotulado sanitario adecuado y garantizar que los productos que circulan cumplan con estándares mínimos de calidad, protegiendo así a los consumidores de sustancias desconocidas.

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