4 de mayo de 2026
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Fin de semana largo

Próximo fin de semana largo en Argentina: cuándo es y cuántos feriados quedan en 2026

Mayo ofrece una nueva oportunidad para viajar con un fin de semana largo impulsado por el 25 de mayo. Éstos son los próximos feriados de 2026.

El nuevo fin de semana largo de mayo se presenta como una nueva oportunidad para reactivar el turismo interno

El nuevo fin de semana largo de mayo se presenta como una nueva oportunidad para reactivar el turismo interno

Cuándo es el próximo fin de semana largo

El próximo descanso extendido llegará con motivo del Día de la Revolución de Mayo, una fecha inamovible en el calendario argentino.

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En 2026, el feriado generará un fin de semana largo que se extenderá desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo, conformando tres días consecutivos que podrían favorecer el turismo interno y las actividades recreativas.

Este nuevo feriado aparece como una segunda oportunidad para el sector turístico, luego de un inicio de mes con bajo nivel de desplazamientos en distintas regiones del país.

TURISMO RECEPTIVO
El nuevo fin de semana largo de mayo se presenta como una nueva oportunidad para reactivar el turismo interno.

El nuevo fin de semana largo de mayo se presenta como una nueva oportunidad para reactivar el turismo interno.

Todos los fines de semana largos que quedan en 2026

El calendario aún ofrece varias fechas para el descanso y el turismo a lo largo del año:

  • Mayo: del 23 al 25 de mayo
  • Junio: del 13 al 15 (por el traslado del Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes)
  • Julio: del 9 al 12 (Día de la Independencia + feriado puente el 10)
  • Agosto: del 15 al 17 (Paso a la Inmortalidad de José de San Martín)
  • Octubre: del 10 al 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)
  • Noviembre: del 21 al 23 (Día de la Soberanía Nacional)
  • Diciembre: del 5 al 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable y feriado religioso)

Feriados inamovibles que restan en 2026

Los siguientes feriados no se trasladan, por lo que mantienen su fecha original:

  • 25 de mayo
  • 20 de junio
  • 9 de julio
  • 8 de diciembre
  • 25 de diciembre

Feriados trasladables y días no laborables

Además, el esquema se completa con fechas que pueden modificarse para fomentar el turismo:

Feriados trasladables

  • 15 de junio (por el 17 de junio)
  • 17 de agosto
  • 12 de octubre
  • 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

  • 10 de julio
  • 7 de diciembre

Expectativas para el turismo interno

El nuevo fin de semana largo de mayo se presenta como una nueva oportunidad para reactivar el turismo interno, especialmente en destinos de cercanía. Tras un inicio con bajo movimiento, el sector apuesta a una mejora en las reservas y en la ocupación hotelera.

Fuente: Noticias Argentinas

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