4 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 4 de mayo

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 4 de mayo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 4 de mayo.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 4 de mayo, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

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Guaymallén

  • – Entre calles Santo Tomás de Aquino, Antonelli y Auriol. En barrio Praderas del Sol; El Sauce. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En la intersección de calle Torrontegui con Tacuarí y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 10.00 a 13.00 h.

Luján

  • – En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Eugenio Montenegro, entre Félix Araujo y Proyectada V299. En calles Andrés Soria, Geniolli, Proyectadas V297, V319 y adyacencias; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle La Solita, hacia el este de Dorrego, y zonas aledañas; Paramillo. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Belgrano, hacia el este de Lamadrid. En Asociación Amanecer de Costa y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre escuela R. Palma y Paso de la Carrera; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Ruta Provincial N° 92; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

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San Carlos

  • – En la Ruta Nacional N°143, hacia el sur de calle Fuerte San Juan. De 10.00 a 13.45 h.

  • – En el Carril Calise, entre calles La Salada y Prolongación Los Troncos. En el Club Deportivo Calise. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Independencia, entre Bernardo Quiroga y Constantini II; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – Entre calles N°7, N°8, Valdez y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Necochea, Pedro Vargas, Benielli y Olaguer Feliú. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

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