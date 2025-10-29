29 de octubre de 2025
{}
Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros

Especialistas del Servicio de Neumonología del Hospital Central visitaron el colegio Don Bosco para concientizar a los estudiantes sobre la nocividad del vaper.

 Por Natalia Mantineo

Ante el preocupante aumento del consumo de cigarrillos electrónicos o "vaper" entre jóvenes, y destacando que este método es tan nocivo y adictivo como el cigarrillo tradicional, el Servicio de Neumonología del Hospital Central realizó una importante jornada de extensión y concientización en el colegio Don Bosco.

Esta semana, profesionales del equipo de Neumonología visitaron la institución educativa y brindaron charlas informativas a estudiantes de entre 12 y 16 años con el objetivo de alertar sobre los graves riesgos que implica el vapeo.

vapeadores cigarrillo electronico
Médicos del Hospital Central advierten sobre los riesgos del vaper

Durante el encuentro, los especialistas desmitificaron la creencia de que el cigarrillo electrónico es inofensivo. Explicaron que los líquidos de estos dispositivos, a menudo con sabores atractivos para los jóvenes, contienen:

  • Nicotina, una sustancia altamente adictiva que afecta el desarrollo cerebral y respiratorio de los adolescentes.

  • Metales pesados y otras sustancias tóxicas que pueden causar un daño significativo a los pulmones.

Los profesionales, además, enfatizaron que el vapeo puede generar adicción y múltiples problemas de salud, razón por la cual es crucial la prevención.

medicos en escuela don bosco
Compromiso con la educación y la salud pulmonar

Los alumnos y docentes de Don Bosco mostraron un gran interés, participando activamente con preguntas y disipando dudas sobre el tema.

Desde el Hospital Central se destacó la importancia de acercar información científica y confiable a la comunidad educativa. "Aportar información es el primer paso para generar conciencia y prevenir daños futuros. Como hospital público, también tenemos la tarea de educar y acompañar a nuestra comunidad", señalaron.

Esta acción reafirma el compromiso del Hospital Central con la promoción de la salud y la educación preventiva, trabajando junto a las escuelas para formar ciudadanos más informados y responsables con el cuidado de su salud pulmonar.

