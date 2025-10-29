Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros.

Ante el preocupante aumento del consumo de cigarrillos electrónicos o "vaper" entre jóvenes, y destacando que este método es tan nocivo y adictivo como el cigarrillo tradicional, el Servicio de Neumonología del Hospital Central realizó una importante jornada de extensión y concientización en el colegio Don Bosco.
Esta semana, profesionales del equipo de Neumonología visitaron la institución educativa y brindaron charlas informativas a estudiantes de entre 12 y 16 años con el objetivo de alertar sobre los graves riesgos que implica el vapeo.
Especialistas del Hospital Central concientizan por el alarmante crecimiento del uso de vaper.
Médicos del Hospital Central advierten sobre los riesgos del vaper
Durante el encuentro, los especialistas desmitificaron la creencia de que el cigarrillo electrónico es inofensivo. Explicaron que los líquidos de estos dispositivos, a menudo con sabores atractivos para los jóvenes, contienen:
Nicotina, una sustancia altamente adictiva que afecta el desarrollo cerebral y respiratorio de los adolescentes.
Metales pesados y otras sustancias tóxicas que pueden causar un daño significativo a los pulmones.
Los profesionales, además, enfatizaron que el vapeo puede generar adicción y múltiples problemas de salud, razón por la cual es crucial la prevención.
medicos en escuela don bosco
Jóvenes de entre 12 y 16 años fueron alertados sobre el uso nocivo del cigarrillo electrónico.
Compromiso con la educación y la salud pulmonar
Los alumnos y docentes de Don Bosco mostraron un gran interés, participando activamente con preguntas y disipando dudas sobre el tema.
Desde el Hospital Central se destacó la importancia de acercar información científica y confiable a la comunidad educativa. "Aportar información es el primer paso para generar conciencia y prevenir daños futuros. Como hospital público, también tenemos la tarea de educar y acompañar a nuestra comunidad", señalaron.
Esta acción reafirma el compromiso del Hospital Central con la promoción de la salud y la educación preventiva, trabajando junto a las escuelas para formar ciudadanos más informados y responsables con el cuidado de su salud pulmonar.