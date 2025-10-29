Cigarrillos electrónicos: médicos del Hospital Central concientizan a jóvenes sobre sus peligros.

Ante el preocupante aumento del consumo de cigarrillos electrónicos o "vaper" entre jóvenes , y destacando que este método es tan nocivo y adictivo como el cigarrillo tradicional , el Servicio de Neumonología del Hospital Central realizó una importante jornada de extensión y concientización en el colegio Don Bosco.

Esta semana, profesionales del equipo de Neumonología visitaron la institución educativa y brindaron charlas informativas a estudiantes de entre 12 y 16 años con el objetivo de alertar sobre los graves riesgos que implica el vapeo.

Durante el encuentro, los especialistas desmitificaron la creencia de que el cigarrillo electrónico es inofensivo . Explicaron que los líquidos de estos dispositivos, a menudo con sabores atractivos para los jóvenes, contienen:

Especialistas del Hospital Central concientizan por el alarmante crecimiento del uso de vaper.

Los profesionales, además, enfatizaron que el vapeo puede generar adicción y múltiples problemas de salud, razón por la cual es crucial la prevención.

Metales pesados y otras sustancias tóxicas que pueden causar un daño significativo a los pulmones.

Nicotina , una sustancia altamente adictiva que afecta el desarrollo cerebral y respiratorio de los adolescentes.

medicos en escuela don bosco Jóvenes de entre 12 y 16 años fueron alertados sobre el uso nocivo del cigarrillo electrónico.

Compromiso con la educación y la salud pulmonar

Los alumnos y docentes de Don Bosco mostraron un gran interés, participando activamente con preguntas y disipando dudas sobre el tema.

Desde el Hospital Central se destacó la importancia de acercar información científica y confiable a la comunidad educativa. "Aportar información es el primer paso para generar conciencia y prevenir daños futuros. Como hospital público, también tenemos la tarea de educar y acompañar a nuestra comunidad", señalaron.

Esta acción reafirma el compromiso del Hospital Central con la promoción de la salud y la educación preventiva, trabajando junto a las escuelas para formar ciudadanos más informados y responsables con el cuidado de su salud pulmonar.