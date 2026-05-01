Día del Trabajador: origen y por qué se recuerda en Argentina el 1 de mayo Foto: Archivo

En una fecha clave para la historia moderna , el 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en todo el mundo . Más allá de ser una jornada de celebración , es también un momento para recordar los años de lucha y organización colectiva que dieron forma a derechos laborales hoy considerados básicos.

La conmemoración tiene su origen en las protestas obreras de 1886 en Chicago, Estados Unidos , en un contexto de condiciones laborales extremas , con jornadas que podían superar las 18 horas diarias . Bajo el lema “ ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso ”, miles de trabajadores iniciaron una huelga el 1 de mayo para exigir una reforma laboral.

La ciudad de Chicago fue epicentro de las protestas más intensas. La represión policial en la fábrica McCormick dejó muertos y decenas de heridos , lo que agravó el conflicto. Lejos de detenerse, las manifestaciones continuaron durante los días siguientes, con nuevos enfrentamientos y víctimas .

El punto más crítico se produjo el 4 de mayo en la plaza Haymarket, cuando una concentración obrera fue reprimida y, en medio del caos, estalló una bomba. El episodio derivó en un juicio altamente cuestionado contra varios dirigentes sindicales, conocidos como los “Mártires de Chicago”. Aunque su culpabilidad nunca fue probada, varios de ellos fueron condenados a muerte o a prisión, convirtiéndose en símbolo de la lucha por los derechos laborales.

En 1889, durante el Congreso de la Segunda Internacional en París, se estableció el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en homenaje a estos hechos, consolidando la fecha como emblema global de reivindicación obrera.

Repercusión internacional: cómo se adoptó la fecha en Argentina

En Argentina, la primera conmemoración del Día del Trabajador tuvo lugar en 1890, impulsada por organizaciones obreras que replicaban las demandas internacionales. Desde entonces, la fecha se convirtió en un espacio de movilización, memoria y reclamo.

El reconocimiento oficial llegó el 28 de abril de 1930, cuando el presidente Hipólito Yrigoyen instituyó el 1 de mayo como la “Fiesta del Trabajo” en todo el país. A partir de ese momento, la jornada quedó establecida como feriado nacional.

dia del trabajador - 243640 En Argentina, la fecha se recuerda desde 1890. Foto: Archivo

Durante el siglo XX, especialmente en el período del primer peronismo, la efeméride adquirió un fuerte contenido político y social. En 1947, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se consolidaron importantes avances en materia de derechos laborales. Ese mismo año se formalizó la Declaración de los Derechos del Trabajador, que estableció principios fundamentales como el acceso al trabajo digno, la salud, la seguridad social y la protección de la familia.

Estos derechos fueron posteriormente incorporados a la Constitución Nacional de 1949, consolidando un marco legal que marcó un antes y un después en la historia laboral del país. Desde entonces, cada 1 de mayo no solo recuerda el pasado, sino que también invita a reflexionar sobre los desafíos actuales del mundo del trabajo.

Fuente: argentina.gob.ar