Vacunación: allanaron un Centro de Salud de Las Heras por emitir certificados falsos. Imagen ilustrativa.

En un operativo conjunto que pone bajo la lupa al sistema de salud pública, la Policía de Mendoza desarticuló una red de fraude que operaba en el Centro de Salud 22 de Las Heras . La investigación apunta a personal sanitario acusado de falsificar registros de vacunación para facilitar el cobro indebido de planes sociales.

La maniobra, que consistía en cargar dosis nunca aplicadas en el sistema oficial, permitía emitir certificados legales con datos falsos. Estos documentos eran utilizados por ciudadanos para simular el cumplimiento de requisitos sanitarios obligatorios y así acceder o mantener planes sociales del Estado .

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Vacunación sin dosis: allanaron un Centro de Salud en Las Heras por maniobras indebidas.

Bajo las órdenes de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos , la División de Delitos Económicos realizó seis allanamientos simultáneos en Las Heras y Lavalle. El despliegue incluyó el registro del centro asistencial, domicilios particulares y vehículos vinculados a la causa.

Como resultado del procedimiento, las autoridades secuestraron:

Más de 160 certificados de vacunación presuntamente apócrifos.

Sellos oficiales de distintas instituciones sanitarias y recetarios médicos.

Equipos informáticos, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a peritaje.

certificado vacunacion truchos las heras Durante los allanamientos encontraron más de 160 certificados truchos, sellos, entre muchas pruebas más.

Una denuncia clave en el Sur provincial

La trama delictiva comenzó a salir a la luz gracias a la advertencia de un médico de San Rafael. El profesional detectó irregularidades e inconsistencias en los registros de carga, lo que motivó la denuncia inmediata y el inicio de las actuaciones judiciales.

Consecuencias legales y administrativas

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que, además del proceso penal por fraude a la administración pública y falsedad ideológica, se han iniciado expedientes administrativos contra el personal involucrado.

Los sospechosos fueron separados de sus funciones mientras se analiza el material incautado para determinar el alcance total de la estafa y posibles nuevas detenciones.