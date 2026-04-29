29 de abril de 2026
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Maipú Municipio

Maipú Municipio fortalece el bienestar animal con más de 8 mil intervenciones

Maipú Municipio ofrece servicios gratuitos y refuerza la prevención con operativos en todo el departamento.

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A través del Centro Veterinario de Atención Primaria y el quirófano móvil, el Municipio lleva adelante acciones sostenidas que incluyen esterilizaciones, vacunaciones y consultas clínicas, superando las 8 mil intervenciones en todo el departamento.

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Esterilizaciones y control poblacional de tu mascota

Durante 2025 se realizaron aproximadamente 5.000 esterilizaciones quirúrgicas, tanto en el centro veterinario como mediante el quirófano móvil que recorre los distintos distritos.

En lo que va de 2026, entre enero y abril, ya se concretaron cerca de 1.000 intervenciones, lo que refleja la continuidad de este servicio clave para la salud pública y el bienestar animal.

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Vacunación y prevención

En materia de prevención, se aplicaron alrededor de 4.000 vacunas antirrábicas durante 2025, mientras que en los primeros meses de 2026 ya se alcanzaron las 1.000 dosis. Estas acciones se desarrollan en distintos puntos del departamento, incluyendo jornadas especiales que buscan ampliar el acceso a la vacunación.

Además, se realizaron desparasitaciones internas y colocación de pipetas para el control de pulgas y garrapatas, reforzando las medidas de cuidado sanitario.

Atención clínica gratuita en Maipú Municipio

El Centro Veterinario de Atención Primaria brindó más de 1.500 consultas desde su inauguración en 2025, mientras que en lo que va de 2026 ya se registran cerca de 1.000 atenciones.

Este espacio permite a los vecinos acceder a controles de salud para sus mascotas de manera gratuita y cercana.

Apoyo a la protección equina

En este marco, el Municipio acompañará a la organización Pempa con la entrega de 70 vacunas contra la influenza equina. Se trata de una ONG dedicada al rescate, rehabilitación y reubicación de caballos y burros víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina, siendo la única protectora equina de Mendoza.

La influenza equina es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a caballos, asnos y mulas. Se caracteriza por fiebre alta, tos seca persistente y secreción nasal, con rápida propagación.

La vacunación es la principal medida de prevención y resulta obligatoria en Argentina, por lo que esta entrega será clave para garantizar la salud de los animales rescatados.

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