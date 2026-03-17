Un operativo histórico en Mendoza rescató a 19 caballos y piden ayuda para su recuperación

El Plan Estratégico contra el Abigeato en Mendoza logró un resultado inédito en la lucha contra el delito rural

El Plan Estratégico contra el Abigeato en Mendoza logró un resultado inédito en la lucha contra el delito rural: 19 caballos fueron rescatados con vida tras un operativo que permitió desarticular una red de faena clandestina en el departamento de Guaymallén.

Los animales, víctimas de extrema crueldad y abandono , hoy atraviesan un delicado proceso de recuperación. En ese contexto, la Asociación PEMPA (Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos), solicitan la colaboración de la comunidad para afrontar los elevados costos veterinarios.

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Los procedimientos bajo el Plan Estratégico contra el Abigeato se desarrollan en distintos puntos de la provincia con el objetivo de detectar y desarticular circuitos ilegales vinculados al robo de ganado y la comercialización irregular de carne .

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En ese marco, el pasado 11 de febrero , efectivos lograron desbaratar una estructura ilegal en la zona de Corralitos, Guaymallén. Durante el operativo, se secuestraron más de 1.800 kilos de carne de caballo que eran comercializados de manera clandestina.

Desde la Asociación PEMPA (Protectora de Equinos Mendocinos Podemos Ayudarlos) destacaron la magnitud del procedimiento:

Se realizó el allanamiento más grande de la historia de Mendoza contra la faena clandestina Se realizó el allanamiento más grande de la historia de Mendoza contra la faena clandestina

Caballos huérfanos y en estado crítico

Como consecuencia del accionar delictivo, 19 caballos, entre ellos potrillos y potrancas, quedaron huérfanos, ya que sus madres fueron faenadas.

A pesar de atravesar una compleja situación económica, desde PEMPA decidieron intervenir: "No podíamos dejarlos a la deriva, por eso asumimos la responsabilidad de rescatarlos", señalaron.

caballos, abigeato, operativo Como consecuencia del accionar delictivo, 19 caballos, entre ellos potrillos y potrancas, quedaron huérfanos Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La organización, con más de 11 años de trayectoria y más de 400 rescates, logró la guarda y custodia de los animales, muchos de los cuales presentan heridas, desnutrición severa y signos de trauma.

Actualmente, algunos de los caballos más comprometidos ya fueron trasladados al predio de PEMPA para recibir atención intensiva. En total, cuatro equinos se encuentran en estado grave, mientras que el resto permanece en resguardo bajo supervisión veterinaria, iniciando su proceso de recuperación.

pempa, caballos, operativo, rescate, abigeato La organización, con más de 11 años de trayectoria y más de 400 rescates Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Custodia policial y tensión en la causa

El abogado querellante, Jerónimo Allende, confirmó a Sitio Andino que tanto los animales alojados en PEMPA como aquellos distribuidos en otros espacios cuentan con custodia permanente de la Policía Rural.

La medida responde a un hecho alarmante: las personas involucradas en la faena clandestina intentaron recuperar a los animales por la fuerza, lo que obligó a reforzar la seguridad.

Pedido urgente de ayuda

Desde la organización lanzaron un pedido solidario a la comunidad mendocina para poder sostener la recuperación de los equinos. "Necesitamos recaudar aproximadamente 7 millones de pesos para cubrir gastos veterinarios, estudios, libretas sanitarias, tratamientos y alimentación”, explicaron.

El alias para donar dinero para ayudar a la pronta recuperación de los caballos es DONA.CABALLOS.PEMPA

"El rescate no borra todo lo que pasaron, pero si marca el comienzo de un camino diferente: uno con cuidado, respeto y dignidad. Gracias al compromiso y al trabajo de muchas personas, 19 caballos no sufrén más. Y eso nos recuerda que cada vida vale la pena", escribieron con compromiso desde PEMPA.

pempa, operativo, rescate, mendoza, caballo Desde la organización lanzaron un pedido solidario a la comunidad mendocina para poder sostener la recuperación Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El operativo fue llevado adelante de manera articulada entre la Oficina Fiscal de Guaymallén, la Unidad Fiscal Especializada en Maltrato Animal, la Policía Rural, el Ministerio de Seguridad, la Dirección Provincial de Ganadería, junto al equipo de PEMPA y profesionales veterinarios.

Desde PEMPA agradecieron el trabajo en conjunto para lograr un nuevo rescate. "El trabajo en conjunto es fundamental para generar cambios reales y brindar una nueva oportunidad a quienes más lo necesitan".