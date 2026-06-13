13 de junio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Estudiantes de General Alvear se destacaron con un proyecto ecológico premiado en el exterior

Más de 100 propuestas de España y Latinoamérica participaron de la competencia donde se destacó la experiencia de General Alvear.

Proyecto ecológico en General Alvear premiado en el exterior.

Proyecto ecológico en General Alvear premiado en el exterior.

Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de General Alvear Alejandro Molero encabezó la entrega de una mención especial a estudiantes, docentes y directivos de la Escuela Nº 4-220 “Nicolás Luna” de Alvear Oeste, en reconocimiento al destacado desempeño del proyecto “Green Maze”, una iniciativa ambiental que fue distinguida en la sexta edición del concurso internacional The Smart Green Planet.

La propuesta nació en el ámbito escolar como una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y tiene como objetivo promover la educación ambiental, el trabajo colaborativo y la conciencia sobre el cuidado del entorno.

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Un laberinto ecológico construido a partir del reciclaje

El proyecto consiste en la construcción de un laberinto ecológico para el Parque Luna, utilizando botellas plásticas recicladas como principal material.

La iniciativa busca generar un impacto positivo tanto en el ambiente como en la comunidad, promoviendo hábitos sostenibles y fomentando la participación activa de los estudiantes en la resolución de problemáticas locales.

Del reconocimiento local al escenario internacional

Antes de su participación internacional, “Green Maze” obtuvo el segundo lugar en el concurso “Ambiente Modo ON”, organizado por la Asesoría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de General Alvear.

A partir de esa experiencia, la comunidad educativa decidió presentar el proyecto en The Smart Green Planet, donde logró ubicarse entre los seis proyectos premiados, compitiendo con más de 100 propuestas provenientes de España y distintos países de Latinoamérica.

El asesor de Gestión Ambiental, Denis Rabanal, destacó el recorrido realizado por la iniciativa.

“El objetivo de ese concurso era incentivar a los jóvenes a desarrollar proyectos que pudieran llevarse adelante. Cuando conocimos esta convocatoria internacional invitamos a las escuelas participantes a sumarse, y la Escuela Nicolás Luna logró este importante reconocimiento”, señaló.

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Un proyecto pensado para toda la comunidad

Las estudiantes que participaron de la propuesta también expresaron su satisfacción por el logro alcanzado y por el impacto que puede generar la iniciativa. “Queríamos dejar algo que no fuera solo para nosotros, sino también para generar conciencia ambiental y que pudiera disfrutarlo toda la comunidad”, afirmaron.

El reconocimiento otorgado por el Municipio pone en valor el compromiso, la creatividad y el trabajo conjunto de estudiantes, docentes y directivos, quienes lograron transformar una propuesta educativa en un proyecto con impacto local y proyección internacional.

La experiencia de “Green Maze” se consolida así como un ejemplo de cómo la educación ambiental puede convertirse en una herramienta de transformación y participación comunitaria.

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