Maipú Municipio invita a participar de actividades culturales y recreativas para todas las edades

Maipú Municipio preparó una agenda especial para este fin de semana con actividades que combinan cultura, historia, entretenimiento y encuentro comunitario . Entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio , vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas para todas las edades en diferentes puntos del departamento.

El sábado, desde las 10.00 de la mañana , se realizará una nueva edición del Mercado del Productor a tu Mesa en la Estación Gutiérrez. La iniciativa busca acercar productos frescos y de calidad directamente desde los productores locales a los consumidores, promoviendo el desarrollo de la economía regional y el consumo responsable.

Ese mismo día, a partir de las 12.00 horas , la Bodega Sur Huentén será sede de la propuesta “Entre vinos y carretas” , una charla histórica con entrada libre y gratuita.

La actividad estará a cargo del profesor Mauricio Correa Bustos , quien abordará la historia de Pedro Sosa , conocido como el “Tropero Sosa” , uno de los colaboradores fundamentales de José de San Martín durante la campaña libertadora.

La pasión mundialista sigue con el intercambio de figuritas

Como parte de las actividades vinculadas al Mundial, continúa desarrollándose el tradicional Intercambio de Figuritas impulsado por el municipio. La propuesta se lleva adelante del 6 al 27 de junio, entre las 16.00 y las 19.00 horas, en la Plaza Departamental de Maipú.

La actividad está destinada a niños, jóvenes y adultos que disfrutan de una de las tradiciones más emblemáticas de cada Copa del Mundo: completar el álbum e intercambiar figuritas repetidas.

Cine gratuito en el Imperial

El sábado a las 18.00 horas, el Espacio Cine Teatro Imperial Maipú proyectará el documental “Tras la montaña”, con entrada libre y gratuita.

La producción relata la travesía de cuatro andinistas que recorrieron 550 kilómetros por la Cordillera de los Andes, en una experiencia que combina aventura, esfuerzo y contacto con la naturaleza.

El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Cine mendocino para cerrar el fin de semana

Por otra parte, el domingo a las 21:30 horas, se presentará la película Vidas Imaginarias, una producción local cuyas entradas tendrán un valor de $2.800.

El film sigue la historia de Vera, una joven realizadora que intenta filmar una obra inspirada en el escritor mendocino Antonio Di Benedetto.

La propuesta explora los desafíos del cine independiente y los procesos creativos a través de una combinación de documental y ficción, consolidándose como una de las producciones mendocinas destacadas de la temporada cultural.