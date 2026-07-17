17 de julio de 2026
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Maipú Municipio

Maipú Municipio incorporó una nueva fecha para celebrar la producción de aceto balsámico

La iniciativa busca poner en valor una producción vinculada con la vitivinicultura, el trabajo artesanal y el desarrollo económico de Maipú Municipio.

Maipú Municpio celebrará el Día del Aceto Bálsamico.

Maipú Municpio celebrará el Día del Aceto Bálsamico.

La iniciativa fue establecida a través de la Ordenanza N.º 7651/25, impulsada y sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Maipú, con el objetivo de reconocer el valor histórico, económico, turístico y gastronómico de esta actividad.

Maipú Municipio fortalece su vínculo con el aceto balsámico

La nueva celebración se suma a otras acciones desarrolladas para consolidar el posicionamiento del departamento dentro de esta industria.

Durante 2025, el Concejo Deliberante declaró a Maipú como Capital del Aceto Balsámico, una decisión que también contó con el respaldo del intendente Matías Stevanato.

“El desarrollo del aceto balsámico en Maipú es el fruto de la visión y el esfuerzo de productores maipucinos que viajaron a Italia para adquirir ese conocimiento y apostaron por su producción en nuestra tierra”, expresó el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Sallei.

El funcionario destacó que la elaboración se sostiene principalmente sobre la utilización de uva criolla, generando arraigo, valor agregado y nuevas oportunidades para los productores locales.

Por qué se eligió el 28 de febrero en Maipú Municipio

La elección de la fecha está vinculada directamente con el calendario productivo del departamento. El 28 de febrero coincide con la época de cosecha de la vid y con el tradicional trasvase del aceto balsámico, dos procesos centrales para el funcionamiento de las acetaias maipucinas.

Además, la jornada se relaciona con la primera elección de la Reina del Aceto, realizada durante 2025 en el distrito de Cruz de Piedra.

Actividades educativas, productivas y turísticas

La ordenanza establece que cada año deberán desarrollarse actividades conmemorativas destinadas a poner en valor el trabajo de los productores locales, la tradición vitivinícola y el proceso artesanal de elaboración.

También encomienda al Municipio de Maipú promover propuestas educativas en escuelas y espacios de formación, además de acciones específicas de difusión turística.

De esta manera, el departamento busca fortalecer una actividad que ya forma parte de su identidad agroalimentaria y consolidarse como el principal polo productor de aceto balsámico del país.

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