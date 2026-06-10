Maipú Municipio fortalece la prevención con estudios respiratorios gratuitos

Maipú Municipio continúa fortaleciendo las políticas de prevención y cuidado de la salud a través de un programa de espirometrías gratuitas que ya permitió realizar más de 300 estudios respiratorios en distintos puntos del departamento.

La iniciativa es desarrollada junto a la Fundación INSARES , institución especializada en enfermedades respiratorias, y comenzó a principios de año tras la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades.

Los primeros operativos se llevaron adelante durante las celebraciones vendimiales del departamento, tanto en las fiestas distritales como en la Fiesta Departamental de la Vendimia.

Durante esas jornadas, cientos de vecinos pudieron acceder a controles respiratorios sin costo . Además, quienes necesitaron estudios de mayor complejidad fueron derivados gratuitamente a la Fundación INSARES para continuar con la atención y seguimiento correspondiente.

Controles en distintos puntos de Maipú Municipio

Actualmente, el programa se desarrolla de manera descentralizada a través de los centros de salud municipales. Los operativos se realizan aproximadamente cada 15 días y están destinados principalmente a personas con antecedentes o tratamientos relacionados con enfermedades respiratorias, quienes son derivados por los equipos de salud para acceder al estudio.

Uno de los encuentros más recientes tuvo lugar en el SUM Micaela García, de Villa Seca, donde participaron pacientes derivados por centros sanitarios de la zona de Pedregal.

La actividad fue coordinada entre la Dirección de Salud del Municipio, profesionales de los centros de salud y especialistas de la Fundación INSARES.

Incorporan espirometrías para niños y adolescentes

Como principal novedad, el programa sumó por primera vez la realización de espirometrías pediátricas destinadas a niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años.

La primera jornada para este grupo se desarrollará en Colonia Bombal y tendrá como objetivo detectar tempranamente posibles afecciones respiratorias, permitiendo iniciar tratamientos oportunos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Con esta ampliación, Maipú continúa consolidando una política sanitaria basada en la prevención, el acceso a la salud y la atención integral para vecinos y vecinas de todas las edades.