Maipú Municipio organizará cuatro jornadas para intercambiar figuritas del Mundial

Con la llegada de una nueva Copa Mundial de Fútbol , Maipú Municipio se suma al clima mundialista con una propuesta que promete reunir a fanáticos de todas las edades alrededor de una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol: el intercambio de figuritas.

La iniciativa se desarrollará durante todo junio en la Plaza Departamental 12 de Febrero , donde vecinos y vecinas podrán compartir jornadas recreativas para completar sus álbumes, intercambiar repetidas y vivir la previa del Mundial junto a otros aficionados.

Bajo la consigna "Vení a hacer amigos nuevos y conseguir las figus que te faltan" , el municipio organizará cuatro encuentros de intercambio de figuritas.

Las jornadas se realizarán todos los sábados, de 16.00 a 19.00 horas , en las siguientes fechas:

6 de junio

13 de junio

20 de junio

27 de junio

La actividad será libre y abierta para personas de todas las edades.

Intercambio de figuritas: una tradición que une generaciones

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca recrear el ambiente de encuentro, amistad y entusiasmo que suele generarse alrededor del fútbol cada vez que se disputa una Copa del Mundo.

La iniciativa está pensada para que niños, jóvenes y adultos puedan compartir una experiencia que trasciende el simple intercambio de figuritas y se convierta en un espacio de socialización y diversión.

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Fútbol

Los encuentros forman parte de las actividades impulsadas por Maipú para acompañar la expectativa que genera la máxima cita del fútbol mundial.

Además de buscar las figuritas que faltan para completar el álbum, quienes participen podrán conocer nuevos amigos, compartir anécdotas futboleras y disfrutar del ambiente mundialista que ya comienza a sentirse en el departamento.

Con esta propuesta, Maipú apuesta a fortalecer los espacios de encuentro comunitario y a mantener viva una tradición que cada cuatro años vuelve a entusiasmar a miles de personas.