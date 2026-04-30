Rescataron a una familia que se intoxicó con monóxido de carbono en Las Heras

Una familia se salvó de milagro tras una intoxicación con monóxido de carbono.

Una familia completa vivió momentos dramáticos en Las Heras y se salvó de milagro tras un episodio de intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en una vivienda precaria del barrio Amigorena, generando que tres menores de edad y una madre queden internados, afortunadamente, fuera de peligro.

El hecho se registró cerca de las 22.45 de este miércoles, cuando personal de la Comisaría 36° de Las Heras fue desplazado luego de que un menor ingresara al sistema de salud con síntomas compatibles con intoxicación.

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Finalmente, tres adultos de 68, 31 y 26 años, junto a tres niños de 9 y 5 años y un bebé lactante de 6 meses, fueron asistidos por médicos. Todos están fuera de peligro.

Según relataron efectivos policiales, al llegar al domicilio, se entrevistaron con el abuelo de los niños, un hombre de 68 años, quien relató que una de las menores comenzó a sufrir convulsiones , lo que motivó el traslado urgente por sus propios medios hacia el hospital.

Ya en el nosocomio, los médicos diagnosticaron en primera instancia intoxicación por monóxido de carbono, una situación que obligó a la internación de tres menores junto a su madre, de 26 años. En tanto, el resto de los adultos, entre ellos el abuelo y otro familiar de 31 años, quedaron en observación.

La escena en la vivienda encendió las alarmas de las autoridades. Se trata de un inmueble precario, con ambientes reducidos, donde además se constató la presencia de dos motocicletas de 150 cilindradas y un fuerte olor a combustible.

Pese a ello, personal técnico no detectó pérdidas de gas en la inspección realizada por Ecogas, aunque se dispuso de manera preventiva el corte del suministro externo.

Ante la gravedad del caso, se dio intervención a Bomberos y especialistas para determinar el origen de la intoxicación, mientras que la Oficina Fiscal de Las Heras tomó el caso para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El episodio vuelve a poner en foco el riesgo silencioso del monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede provocar consecuencias graves en pocos minutos, especialmente en viviendas con ventilación deficiente o presencia de combustibles.