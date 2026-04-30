30 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Monóxido de Carbono

Rescataron a una familia que se intoxicó con monóxido de carbono en Las Heras

Una familia entera de Las Heras se salvó de milagro tras una intoxicación de monóxido de carbono. Hay 4 internados.

Una familia se salvó de milagro tras una intoxicación con monóxido de carbono.&nbsp;

Una familia se salvó de milagro tras una intoxicación con monóxido de carbono. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Una familia completa vivió momentos dramáticos en Las Heras y se salvó de milagro tras un episodio de intoxicación por monóxido de carbono ocurrido en una vivienda precaria del barrio Amigorena, generando que tres menores de edad y una madre queden internados, afortunadamente, fuera de peligro.

El hecho se registró cerca de las 22.45 de este miércoles, cuando personal de la Comisaría 36° de Las Heras fue desplazado luego de que un menor ingresara al sistema de salud con síntomas compatibles con intoxicación.

Lee además
Monóxido de carbono en invierno: cómo prevenir intoxicaciones.

El enemigo invisible del invierno: crecen los casos por monóxido de carbono en Mendoza
¿Cómo se encuentra el bebé que sufrió una intoxicación por monóxido de carbono?

Intoxicación por monóxido en Las Heras: un bebé fue hospitalizado de urgencia

Finalmente, tres adultos de 68, 31 y 26 años, junto a tres niños de 9 y 5 años y un bebé lactante de 6 meses, fueron asistidos por médicos. Todos están fuera de peligro.

Dramático caso de monóxido de carbono en Las Heras

Según relataron efectivos policiales, al llegar al domicilio, se entrevistaron con el abuelo de los niños, un hombre de 68 años, quien relató que una de las menores comenzó a sufrir convulsiones, lo que motivó el traslado urgente por sus propios medios hacia el hospital.

Ya en el nosocomio, los médicos diagnosticaron en primera instancia intoxicación por monóxido de carbono, una situación que obligó a la internación de tres menores junto a su madre, de 26 años. En tanto, el resto de los adultos, entre ellos el abuelo y otro familiar de 31 años, quedaron en observación.

La escena en la vivienda encendió las alarmas de las autoridades. Se trata de un inmueble precario, con ambientes reducidos, donde además se constató la presencia de dos motocicletas de 150 cilindradas y un fuerte olor a combustible.

Pese a ello, personal técnico no detectó pérdidas de gas en la inspección realizada por Ecogas, aunque se dispuso de manera preventiva el corte del suministro externo.

Ante la gravedad del caso, se dio intervención a Bomberos y especialistas para determinar el origen de la intoxicación, mientras que la Oficina Fiscal de Las Heras tomó el caso para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El episodio vuelve a poner en foco el riesgo silencioso del monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede provocar consecuencias graves en pocos minutos, especialmente en viviendas con ventilación deficiente o presencia de combustibles.

Temas
Seguí leyendo

Escándalo en Las Heras por certificados de vacunación truchos

Grave accidente vial en San Martín y corte de ruta

Así fue el megaoperativo que desarmó una red de tráfico de armas con conexiones en Mendoza

Demoras y caos en el Acceso Este tras un fuerte accidente con heridos

Video: golpes, gritos y caos frente a una escuela en Guaymallén

Detienen a pareja que hizo varias compras con tarjetas perdidas

Una beba fue reanimada por la Policía tras un episodio crítico en su casa

Así fue el megaoperativo global contra redes de abuso infantil que involucró a Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
El camión que protagonizó el accidente vial en San Martín.

Grave accidente vial en San Martín y corte de ruta

Las Más Leídas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso por primera vez en el Congreso. EN VIVO

Adorni cerró su paso por Diputados con chicanas al peronismo: "Hicieron de la defraudación al Estado una profesión"

Escala salarial del servicio doméstico: cuánto cobra cada categoría en mayo 2026

Así quedan los sueldos del servicio doméstico para el mes de mayo

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones

Así fue el megaoperativo que desarmó una red de tráfico de armas con conexiones en Mendoza

Transeúntes y otros estudiantes observaron la escena con sorpresa y preocupación

Video: golpes, gritos y caos frente a una escuela en Guaymallén

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 29 de abril: números ganadores del sorteo 3369