Desbaratan una red nacional de tráfico de armas con operaciones en Mendoza

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones

En un operativo de gran magnitud que incluyó procedimientos en Mendoza y otras provincias, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego y al lavado de activos . Además, la banda operaba en Chile y Uruguay.

La investigación, que se extendió durante dos años, permitió desentrañar una compleja estructura que abastecía tanto al mercado negro local como a redes delictivas en países limítrofes. Estas tareas fueron realizadas por detectives del Departamento Investigaciones Antimafia perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales.

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#Policiales | Cayó una banda internacional de tráfico de armas con base en Mendoza La Policía Federal Argentina desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de armas y al lavado de activos. Leé todos los detalles en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/MZjrgv7OxQ

La causa se inició a partir de una denuncia del organismo nacional encargado del control de armas (RENAR), que alertó sobre maniobras sospechosas vinculadas a la compra legal de armamento que luego era desviado hacia circuitos ilegales.

armas, tráfico ilegal, pfa La investigación, que se extendió durante dos años, permitió desentrañar una compleja estructura Foto: Prensa PFA Mendoza

Una operatoria basada en testaferros y maniobras fraudulentas

Según reconstruyeron los investigadores, la organización utilizaba testaferros para adquirir armas en el mercado formal. Entre el armamento detectado se encontraban pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas como Bersa, Glock y Taurus, compradas en grandes cantidades y en lapsos muy cortos.

Una vez obtenidas, las armas eran introducidas en el mercado clandestino. En muchos casos, se adulteraban o eliminaban los números de serie para dificultar su rastreo, y luego eran comercializadas tanto en Argentina como en países como Chile y Uruguay.

A partir de estas operaciones, la organización recaudaba grandes montos de dinero que posteriormente era invertido en la compra de bienes muebles e inmuebles. De esta manera, se configuraba una estructura de lavado de activos.

armas, tráfico ilegal, pfa, mendoza Según reconstruyeron los investigadores, la organización utilizaba testaferros para adquirir armas en el mercado formal. Foto: Prensa PFA Mendoza

La pesquisa también reveló la participación de ex empleados del organismo de control de armas, quienes habrían facilitado los trámites administrativos necesarios para concretar las operaciones ilegales. Actualmente, estas personas fueron expulsadas por la actual gestión.

Cómo estaba organizada la banda

La red delictiva presentaba una estructura jerárquica con roles definidos:

Responsables de armerías y mandatarios : centralizaban la compra y transferencia de armas.

: centralizaban la compra y transferencia de armas. Gestores e instructores de tiro : avalaban trámites a cambio de dinero, incluyendo aptos médicos y psicológicos.

: avalaban trámites a cambio de dinero, incluyendo aptos médicos y psicológicos. Testaferros (también denominados usuarios irregulares registrados en RENAR): personas reclutadas, en su mayoría de bajos recursos, que prestaban su identidad para la compra de armas.

armas, tráfico, detenidos, mendoza, pfa Algunos de los detenidos tras los operativos realizados por la Policía Federal Argentina Foto: Prensa PFA Mendoza

Más de 140 allanamientos y 35 detenidos

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 140 allanamientos simultáneos en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras jurisdicciones del país.

El operativo culminó con la detención de 35 personas (31 hombres y 4 mujeres) y el secuestro de un importante arsenal, que incluyó:

Escopetas, pistolas, revólveres y fusiles

Ametralladoras y carabinas

Más de 43.000 municiones

Una granada y materiales explosivos

Equipos de recarga y teléfonos celulares

Sustancias estupefacientes

Parte del armamento incautado ya había sido vinculado a hechos delictivos violentos, tanto en Argentina como en el exterior.

armas, tráfico de armas, mendoza, pfa Parte del armamento incautado ya había sido vinculado a hechos delictivos violentos Foto: Prensa PFA Mendoza

Los detenidos quedaron a disposición del juzgado interviniente, que dispuso su traslado a dependencias federales para continuar con las actuaciones judiciales. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.