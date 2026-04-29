29 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Arma

Desbaratan una red nacional de tráfico de armas con operaciones en Mendoza

La investigación permitió desmantelas una organización criminal que utilizaba testaferros para comprar armas en el mercado legal y revenderlas. Operaban en el país y en el exterior.

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones

La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones

Foto: Prensa PFA Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En un operativo de gran magnitud que incluyó procedimientos en Mendoza y otras provincias, la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de armas de fuego y al lavado de activos. Además, la banda operaba en Chile y Uruguay.

La investigación, que se extendió durante dos años, permitió desentrañar una compleja estructura que abastecía tanto al mercado negro local como a redes delictivas en países limítrofes. Estas tareas fueron realizadas por detectives del Departamento Investigaciones Antimafia perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Lee además
en malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma video

En Malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma
El episodio generó complicaciones en uno de los principales corredores viales de Mendoza

Demoras y caos en el Acceso Este tras un fuerte accidente con heridos

La causa se inició a partir de una denuncia del organismo nacional encargado del control de armas (RENAR), que alertó sobre maniobras sospechosas vinculadas a la compra legal de armamento que luego era desviado hacia circuitos ilegales.

armas, tráfico ilegal, pfa
La investigación, que se extendió durante dos años, permitió desentrañar una compleja estructura

La investigación, que se extendió durante dos años, permitió desentrañar una compleja estructura

Una operatoria basada en testaferros y maniobras fraudulentas

Según reconstruyeron los investigadores, la organización utilizaba testaferros para adquirir armas en el mercado formal. Entre el armamento detectado se encontraban pistolas semiautomáticas de marcas reconocidas como Bersa, Glock y Taurus, compradas en grandes cantidades y en lapsos muy cortos.

Una vez obtenidas, las armas eran introducidas en el mercado clandestino. En muchos casos, se adulteraban o eliminaban los números de serie para dificultar su rastreo, y luego eran comercializadas tanto en Argentina como en países como Chile y Uruguay.

A partir de estas operaciones, la organización recaudaba grandes montos de dinero que posteriormente era invertido en la compra de bienes muebles e inmuebles. De esta manera, se configuraba una estructura de lavado de activos.

armas, tráfico ilegal, pfa, mendoza
Según reconstruyeron los investigadores, la organización utilizaba testaferros para adquirir armas en el mercado formal.

Según reconstruyeron los investigadores, la organización utilizaba testaferros para adquirir armas en el mercado formal.

La pesquisa también reveló la participación de ex empleados del organismo de control de armas, quienes habrían facilitado los trámites administrativos necesarios para concretar las operaciones ilegales. Actualmente, estas personas fueron expulsadas por la actual gestión.

Cómo estaba organizada la banda

La red delictiva presentaba una estructura jerárquica con roles definidos:

  • Responsables de armerías y mandatarios: centralizaban la compra y transferencia de armas.
  • Gestores e instructores de tiro: avalaban trámites a cambio de dinero, incluyendo aptos médicos y psicológicos.
  • Testaferros (también denominados usuarios irregulares registrados en RENAR): personas reclutadas, en su mayoría de bajos recursos, que prestaban su identidad para la compra de armas.
armas, tráfico, detenidos, mendoza, pfa
Algunos de los detenidos tras los operativos realizados por la Policía Federal Argentina

Algunos de los detenidos tras los operativos realizados por la Policía Federal Argentina

Más de 140 allanamientos y 35 detenidos

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó 140 allanamientos simultáneos en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras jurisdicciones del país.

El operativo culminó con la detención de 35 personas (31 hombres y 4 mujeres) y el secuestro de un importante arsenal, que incluyó:

  • Escopetas, pistolas, revólveres y fusiles
  • Ametralladoras y carabinas
  • Más de 43.000 municiones
  • Una granada y materiales explosivos
  • Equipos de recarga y teléfonos celulares
  • Sustancias estupefacientes

Parte del armamento incautado ya había sido vinculado a hechos delictivos violentos, tanto en Argentina como en el exterior.

armas, tráfico de armas, mendoza, pfa
Parte del armamento incautado ya había sido vinculado a hechos delictivos violentos

Parte del armamento incautado ya había sido vinculado a hechos delictivos violentos

Los detenidos quedaron a disposición del juzgado interviniente, que dispuso su traslado a dependencias federales para continuar con las actuaciones judiciales. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones.

Temas
Seguí leyendo

Video: golpes, gritos y caos frente a una escuela en Guaymallén

Detienen a pareja que hizo varias compras con tarjetas perdidas

Una beba fue reanimada por la Policía tras un episodio crítico en su casa

Así fue el megaoperativo global contra redes de abuso infantil que involucró a Mendoza

Histórico fallo por abuso sexual en un caso de grooming

Misterio en Las Heras: hallaron a una persona sin vida en un zanjón

Violencia, desesperación y un trágico final: el crimen que sacudió a Las Heras cumple un año

Padre e hijo, detenidos por matar durante un asalto en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Hallazgo en Las Heras: Policía Científica trabaja en el lugar. Imagen de archivo.

Misterio en Las Heras: hallaron a una persona sin vida en un zanjón

Las Más Leídas

El objetivo principal del programa es garantizar el bienestar de los animales

Compromiso en plena montaña: así es el día a día del equipo veterinario del Aconcagua

El oficialismo se presentaría en una lista de unidad y evita la fragmentación. video

Se baja una fórmula y el oficialismo en la UNCuyo se encamina a una lista de unidad

Las respuestas de Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza: vino, rutas y pasos fronterizos.

Qué respondió Manuel Adorni sobre la provincia de Mendoza en su informe de gestión

Facundo Chavarini tenía 28 años. Falleció el sábado tras ser atropellado en Las Heras. 

Pagó fianza y quedó libre el hombre que atropelló, mató y se fugó en Las Heras

La víctima del homicidio, un hombre de 40 años que hace poco había sido padre. 

Padre e hijo, detenidos por matar durante un asalto en Guaymallén