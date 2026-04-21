21 de abril de 2026
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Malargüe

En Malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma

El caso derivó en allanamiento en Malargüe. Desde la DGE aclararon que no ocurrió dentro de una escuela.

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Por Claudio Altamirano

La Dirección General de Escuelas (DGE) activó cuatro protocolos preventivos en Malargüe tras la circulación de mensajes y videos en redes sociales que generaron preocupación en la comunidad educativa. Autoridades confirmaron que los procedimientos se aplican con normalidad y que interviene la Justicia para esclarecer responsabilidades.

Fabiana Glatigny, subdelegada administrativa de la DGE en Malargüe, informó que hasta este martes se han activado cuatro protocolos en distintos establecimientos del departamento, uno de ellos en una escuela primaria. La funcionaria remarcó que las medidas se implementaron conforme a lo establecido, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

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Protocolos por amenazas en Malargüe

En ese sentido, Glatgny llevó tranquilidad a padres y a la comunidad educativa en general, aunque advirtió que estos hechos no deben tomarse con liviandad. Subrayó además que, en caso de comprobarse la autoría de los mensajes o contenidos difundidos, los responsables pueden ser sancionados en el marco de la legislación vigente.

Respecto de un caso que tomó estado público en las últimas horas, vinculado al secuestro de un arma de fuego a un estudiante, aclaró que el hecho no ocurrió dentro de un establecimiento escolar, sino en otro ámbito, aunque igualmente motivó la intervención de las autoridades.

Según pudo averiguar SITIO ANDINO, personal de Delitos Informáticos logró identificar a un adolescente que habría difundido videos a través de grupos de WhatsApp en los que exhibía el arma. Esta situación derivó en la intervención del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, que ordenó un allanamiento para avanzar en la investigación.

Desde la DGE insistieron en la importancia de actuar con responsabilidad ante este tipo de situaciones, evitando la viralización de contenidos que puedan generar alarma social. Asimismo, destacaron el trabajo coordinado con organismos de seguridad y judiciales para abordar estos casos y prevenir posibles riesgos dentro y fuera del ámbito escolar.

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