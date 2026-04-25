Rescate aéreo en Mendoza: un motociclista sufrió un accidente en el límite con San Juan

En el límite con la provincia de San Juan , un motociclista sufrió un accidente y resultó con heridas de consideración . Sin embargo, logró ser rescatado por el helicóptero de la Policía de Mendoza , que permitió su rápido traslado al Hospital Central , donde permanece internado.

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En el departamento de Las Heras , cerca de las 17 , un hombre de 33 años circulaba en motocicleta por la Ruta Nacional 149 cuando sufrió un accidente en solitario .

No hay datos sobre la intervención de terceros en el accidente.

Efectivos policiales llegaron al lugar tras ser alertados y asistieron al motociclista, quien presentaba pérdida de conocimiento y fracturas en la pierna derecha y el brazo izquierdo.

Halcón II - Hospital Central Permanece internado con varias fracturas. Foto: gentileza

Debido a la gravedad de su estado de salud y a la ubicación en el límite interprovincial con San Juan, se solicitó un traslado aéreo en el helicóptero Halcón II, que lo trasladó para su internación en el Hospital Central.