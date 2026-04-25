Rescate aéreo en Mendoza: un motociclista sufrió un accidente en el límite con San Juan

En el límite con la provincia deSan Juan, un motociclista sufrió un accidente y resultó con heridas de consideración. Sin embargo, logró ser rescatado por el helicóptero de la Policía de Mendoza, que permitió su rápido traslado al Hospital Central, donde permanece internado.
Accidente y rescate aéreo en Mendoza: las imágenes
En el departamento de Las Heras, cerca de las 17, un hombre de 33 años circulaba en motocicleta por la Ruta Nacional 149 cuando sufrió un accidente en solitario.
Accidente - Hospita Central
No hay datos sobre la intervención de terceros en el accidente.
Foto: gentileza
Efectivos policiales llegaron al lugar tras ser alertados y asistieron al motociclista, quien presentaba pérdida de conocimiento y fracturas en la pierna derecha y el brazo izquierdo.
Halcón II - Hospital Central
Permanece internado con varias fracturas.
Foto: gentileza
Debido a la gravedad de su estado de salud y a la ubicación en el límite interprovincial con San Juan, se solicitó un traslado aéreo en el helicóptero Halcón II, que lo trasladó para su internación en el Hospital Central.