Una violenta pelea entre presos de San Felipe dejó cuatro heridos y uno está internado

Una violenta pelea entre internos del Complejo Penitenciario San Felipe generó un importante despliegue de seguridad. Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro presos sufrieron heridas de consideración y fueron trasladados al hospital Lagomaggiore para recibir atención médica .

El incidente se registró en el Módulo 7B , donde, por causas que aún son materia de investigación, se produjo una confrontación que involucró a varios internos. Según informaron fuentes policiales, los protocolos de seguridad previstos para este tipo de episodios fueron activados de manera inmediata.

La intervención de grupos especiales permitió controlar rápidamente la situación y evitar que el conflicto escalara a consecuencias más graves dentro del establecimiento penitenciario. Tras sofocar la pelea, las autoridades constataron que cuatro internos presentaban lesiones , por lo que se dispuso su traslado al centro asistencial para su evaluación y tratamiento.

El incidente se registró en el Módulo 7B, donde, por causas que aún son materia de investigación, se produjo una confrontación.

Un interno permanece hospitalizado

De los cuatro heridos, tres recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta, por lo que regresaron al complejo penitenciario. En tanto, uno de los internos continúa internado en observación médica. De acuerdo con la información oficial, su estado de salud no presenta riesgo de vida.

Mientras tanto, las autoridades penitenciarias avanzan con las actuaciones administrativas y las medidas de seguridad correspondientes para determinar las circunstancias que desencadenaron el enfrentamiento y establecer las responsabilidades del caso.