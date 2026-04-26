Incendio en Guaymallén: cuatro personas evacuaron por el techo y fueron hospitalizadas

Un incendio en su vivienda los obligó a trepar al techo: tensión y rescate en Guaymallén. Foto: Yemel Fil

Por Celeste Funes







Momentos de preocupación se vivieron tras un incendio domiciliario en Guaymallén, donde los ocupantes lograron salir por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas. El siniestro obligó a un rápido despliegue de Bomberos y personal sanitario en calle Tucumán al 800, quienes asistieron a los afectados por inhalación de humo.

Incendio en una vivienda de Guaymallén: qué ocurrió El hecho se registró alrededor de las 3.45 horas, cuando ingresaron varios llamados a la línea de emergencias que advertían sobre un foco ígneo en el interior del inmueble. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que los ocupantes ya habían logrado salir del domicilio, utilizando el techo de la vivienda como vía de escape para resguardarse de las llamas.

En el lugar trabajaron la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios y del Cuartel Central, Defensa Civil y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes auxiliaron a los moradores afectados por la situación.

Las víctimas fueron identificadas como G.G. (49), V.B.G. (21), M.E.C. (24) y un menor de 14 años, quienes presentaban síntomas compatibles con inhalación de dióxido de carbono.

Tras la evaluación médica inicial, el personal sanitario dispuso el traslado de los ocupantes al Hospital Central, donde quedaron en observación para una mejor valoración de su estado de salud. Mientras tanto, las causas del incendio continúan siendo materia de investigación. En la causa interviene la Oficina Fiscal de Guaymallén, que buscará determinar el origen del siniestro y establecer si existieron fallas eléctricas u otros factores que hayan provocado el inicio del fuego.