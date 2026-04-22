Un camión perdió el control en Guaymallén y volcó sobre la banquina

Como consecuencia, el camión quedó a un costado de la calzada

Un aparatoso accidente vial se registró durante el mediodía de este miércoles en el departamento de Guaymallén , cuando un camión realizó una maniobra que terminó fuera de la calzada.

El hecho ocurrió cerca de las 12 en el distrito de Corralitos , sobre calle Milagros. De acuerdo con el testimonio de un testigo, el conductor de un camión Scania que circulaba hacia el norte habría sido encerrado por otro vehículo, situación que lo obligó a reaccionar de forma repentina.

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Ante esa situación, el chofer realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión. Sin embargo, perdió el control del rodado, que terminó desplazándose hacia la banquina.

Personal policial se hizo presente en el lugar y realizó el correspondiente test de alcoholemia

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil, morguera

Como consecuencia, el camión quedó a un costado de la calzada, aunque el conductor no sufrió heridas, según confirmaron fuentes policiales.

Personal policial se hizo presente en el lugar y realizó el correspondiente test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

En el siniestro tomó intervención el Juzgado Vial Municipal, que llevará adelante las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.