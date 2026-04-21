La Justicia condenó a dos hombres por faena clandestina con 900 kilos de carne equina en Mendoza

Un nuevo fallo de laJusticia se dictó en Mendoza por faena clandestina. Dos hombres fueron condenados a prisión efectiva tras ser hallados con 900 kilos de carne equina transportados de manera ilegal. Además, enfrentaron cargos por robo agravado y maltrato animal.
El operativo y la detención
El hecho ocurrió el 12 de marzo, cuando personal policial interceptó un vehículo en el que viajaban los acusados desde San Rafael con destino a la Ciudad de Mendoza. Durante el control, los efectivos constataron que trasladaban una importante cantidad de carne de origen equino sin las condiciones sanitarias ni la documentación correspondiente.
A partir de ese procedimiento, se iniciaron las actuaciones judiciales con la intervención de la Fiscalía del Valle de Uco, efectivos de la Policía Rural y el tribunal interviniente.
Las condenas y los antecedentes
Ambos imputados contaban con condenas condicionales previas, lo que fue determinante para el dictado de penas de cumplimiento efectivo.
Uno de los acusados recibió 4 meses de prisión efectiva, en el marco de una unificación de delitos previos que incluían abigeato, maltrato y crueldad animal.
El segundo fue condenado a 3 años y 4 meses de prisión, ya que registraba antecedentes por robo agravado en poblado y en banda.
Los fundamentos de la sentencia
Según explicó el abogado de la causa, Jerónimo Allende, las condenas se sustentan en el Artículo 206 del Código Penal, que sanciona la violación de normas de Policía Sanitaria Animal, al considerar que este tipo de prácticas representa un riesgo directo para la salud pública.
A esto se suma la figura de robo agravado en poblado y en banda, lo que agravó la situación procesal de los imputados
Como parte de la sentencia, ambos condenados recibieron una inhabilitación por cinco años para realizar actividades vinculadas al traslado, comercialización y faena de carne en todo el territorio nacional. Además, deberán afrontar el pago de las costas judiciales, es decir, los gastos derivados del proceso.
Cambios en el enfoque judicial
Allende destacó la reincidenciade los acusados, lo que influyó en el endurecimiento de las penas. En paralelo, desde la organización proteccionista PEMPA subrayaron el alcance del fallo.
Por primera vez en Mendoza se reconoce a las víctimas como seres sintientes. La Justicia está cambiando el rumbo en materia de derecho animal Por primera vez en Mendoza se reconoce a las víctimas como seres sintientes. La Justicia está cambiando el rumbo en materia de derecho animal
Y agregaron: "Seguimos firmes en la lucha contra el abigeato y la mafia de la faena clandestina. La violencia contra los animales ya no pasa desapercibida".