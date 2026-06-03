Buscan reconstruir el femicidio de Agostina Vega con nuevos peritajes y la familia se prepara para despedirla

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando medidas judiciales en Córdoba. Este miércoles, equipos forenses realizaron dos peritajes en simultáneo: uno en la vivienda del principal acusado, Claudio Barrelier , y otro en el lugar donde fue lavado el Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la joven.

Los especialistas buscan determinar si existen rastros biológicos que permitan reconstruir el crimen. En ese marco, se realizaron tareas para detectar posibles manchas de sangre en el vehículo y se recolectaron muestras de ADN . Además, la Justicia ordenó el secuestro de prendas de vestir pertenecientes a los ocupantes de la vivienda donde residía el acusado.

Según fuentes judiciales, otro equipo de peritos trabaja para establecer la mecánica de la muerte de Agostina. Para ello, analizarán las proyecciones de sangre halladas en la escena y cualquier material genético que pueda aportar información sobre la secuencia de los hechos.

Los resultados de la autopsia revelaron que la menor falleció como consecuencia de una asfixia mecánica.

La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que el asesinato ocurrió dentro de la casa de Barrelier, donde el acusado vivía junto a su pareja y su hija de 11 años.

La querella apunta a posibles encubridores

Por su parte, la querella considera que Barrelier no habría actuado solo y sostiene que existen otras personas involucradas en el hecho. Entre ellas, señaló a la propietaria del Ford Ka negro que presuntamente fue utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima.

El abogado de la familia remarcó que la investigación no debe limitarse únicamente al acusado principal. "La causa no se agota en este chacal. La fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades", sostuvo.

femicidio, córdoba El abogado de la familia remarcó que la investigación no debe limitarse únicamente al acusado principal.

Como ejemplo, mencionó a Soledad, la dueña del vehículo, quien según la acusación le habría facilitado el automóvil a Barrelier durante la mañana del lunes 25, cuando presuntamente trasladó el cuerpo de Agostina.

"Sabía perfectamente que el hombre era investigado porque el rostro de Agostina ya recorría toda la provincia. Esta mujer mintió, es encubridora", expuso.

La familia despedirá a Agostina

Mientras avanza la investigación, los familiares comenzaron el velatorio a las 14 en la ciudad de Córdoba. En el lugar, se espera la participación de su madre, Melisa Heredia. El abogado de la querella indicó que la restitución de los restos a la familia es inminente y señaló que, si el estado de salud lo permite, la madre de Agostina podría participar del último adiós.

image Claudio Barrelier, intentó suicidarse en la cárcel.

Luego, hablaron los abuelos, quienes confirmaron que luego de la fiscalía se dirigirán al hospital para conocer el último parte médico de Melisa y así evaluar los pasos a seguir. "Queremos despedirnos de nuestra nieta y verla por última vez", expresó Elizabeth.