5 de junio de 2026
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Abuso sexual

Qué investiga la justicia en el caso de abuso sexual que conmueve a San Martín

Tres hombres de una misma familia están bajo la lupa de la justicia por un grave caso de abuso sexual en San Martín.

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Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Una compleja investigación por presunto abuso sexual intrafamiliar mantiene bajo la lupa de la Justicia a tres hombres de una misma familia en San Martín, donde una mujer denunció los vejámenes y se cree, tras el resultado de un ADN, que su hijo nació producto de los abusos.

La causa, que se encuentra en manos de la Unidad Fiscal departamental, tomó estado público en las últimas horas luego de conocerse que una mujer denunció haber sido víctima de reiterados vejámenes y que, como consecuencia de uno de esos hechos, nació un hijo cuya filiación biológica es una de las principales pruebas incorporadas al expediente.

La pesquisa es encabezada por el fiscal Federico Bergamin y se desarrolla desde hace más de dos meses. Según confirmó oficialmente el Ministerio Público Fiscal, actualmente hay tres personas detenidas: el padre de la denunciante y dos de sus hermanos (uno de ellos policía), quienes están siendo investigados en dos causas distintas que integran el mismo proceso judicial.

Uno de los aspectos más sensibles del caso está relacionado con el resultado de un cotejo genético realizado por el Laboratorio de Huellas Genéticas del MPF.

Esa pericia determinó compatibilidad entre el menor de edad y uno de los hermanos de la denunciante, un dato que se incorporó a la investigación y que ahora es analizado junto con el resto de las pruebas reunidas por los investigadores.

Federico Bergamin, fiscal
Federico Bergamin, el fiscal que investiga el abuso sexual intrafamiliar.

Federico Bergamin, el fiscal que investiga el abuso sexual intrafamiliar.

El ADN, una prueba clave en la investigación

De acuerdo con la información oficial, una de las causas apunta al progenitor de la denunciante y a uno de sus hermanos. En ese expediente se investigan los presuntos hechos de abuso sexual denunciados por la mujer y el vínculo biológico determinado por los estudios genéticos.

La Fiscalía precisó que el resultado del ADN estableció compatibilidad entre el menor y uno de los hermanos de la denunciante.

En paralelo, la mujer también señaló a su padre como presunto autor de abusos que forman parte de la investigación en curso.

Mientras tanto, una segunda causa tiene como sospechoso al otro hermano detenido. En este caso, la Justicia investiga una denuncia por un presunto abuso contra una de sus hijas, quien es menor de edad.

Desde el Ministerio Público aclararon que, por el momento, los tres hombres permanecen detenidos mientras continúan las medidas probatorias y que aún resta definir eventuales imputaciones formales.

Se cree que en las próximas horas, dependiendo de varios informes y pericias solicitadas por el fiscal, se definirá la situación procesal de los tres sospechosos.

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