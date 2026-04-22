22 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Amenaza

Amenazas de tiroteos en escuelas Mendoza: liberaron a la madre imputada

La Justicia mendocina otorgó la libertad a la madre imputada en la causa por amenazas en escuelas. No obstante, la investigación sigue abierta.

Amenazas que sembraron miedo: liberaron a la madre investigada en Mendoza.

Amenazas que sembraron miedo: liberaron a la madre investigada en Mendoza.

 Por Celeste Funes

La madre imputada en la causa por amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza recuperó su libertad en las últimas horas, según informó el Ministerio Público Fiscal mediante un comunicado oficial difundido este martes por la noche.

De acuerdo con la información brindada por la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, contra el Maltrato Animal y No Especializados, el fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, otorgó el recupero de la libertad a la progenitora y responsable legal del menor que había llevado una réplica de arma de fuego a una institución educativa.

Lee además
Amenazas en escuelas: hubo 230 establecimientos afectados y 19 padres denunciados.

Amenazas en Mendoza: la DGE activó protocolos en 230 escuelas
Amenazas en escuelas: 6 imputados, 400 llamadas al 911 y 800 policías por día en Mendoza.

Impacto de las amenazas en escuelas de Mendoza: 6 imputados y 400 llamados al 911
amenaza tiroteo
Una de las amenazas que aparecieron en establecimientos educativos de Mendoza.

Una de las amenazas que aparecieron en establecimientos educativos de Mendoza.

El beneficio fue concedido luego de un pedido formal presentado por la imputada, quien había sido detenida en el marco de la investigación por la aparición de pintadas amenazantes en escuelas de la provincia, un hecho que generó preocupación en la comunidad educativa y movilizó operativos policiales en distintos establecimientos.

Ampliaron la imputación contra la mujer

Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal, durante la mañana del martes la causa registró un avance clave: la imputación fue ampliada bajo el encuadre del delito de intimidación pública agravada por la participación de un menor, delito que prevé penas de 3 a 8 años de cárcel..

La causa continúa en etapa de investigación y se mantiene bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente. Mientras tanto, la liberación de la imputada no implica el cierre de la causa ni la desvinculación del proceso judicial, sino que la mujer deberá cumplir con las condiciones que disponga la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

En Malargüe investigan a un adolescente por difundir videos con un arma

Cárcel para una madre por las amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza

Alumnos sin mochila: el protocolo de la DGE que rechazan los padres

Nuevas amenazas de tiroteo en distintas escuelas de Mendoza: qué decidieron los directivos

Amenazas escolares: los padres responderán ante la ley

Así es el nuevo protocolo de la DGE ante amenazas escolares

En Malargüe también investigan amenazas de ataques armados en escuelas

El condenado por la muerte de Carli Amieva recuperó la libertad y ya suma una denuncia por violencia

LO QUE SE LEE AHORA
El menor está internado en el hospital Notti, mientras la justicia investiga el caso de maltrato infantil.

Detectan un grave caso de maltrato infantil en Ciudad

Las Más Leídas

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Guía completa de mantenimiento de cuchillos: diferencias entre la piedra de afilar y la chaira video

Cómo afilar tus cuchillos para que corten como una navaja

El menor está internado en el hospital Notti, mientras la justicia investiga el caso de maltrato infantil.

Detectan un grave caso de maltrato infantil en Ciudad

El Paso Internacional Los Libertadores representa una importante conectividad en la región.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 22 de abril

El juez Sebastián  video

Sarmiento suspendido: por qué evitó la destitución, cuándo vuelve y qué nuevo rol busca en la Justicia