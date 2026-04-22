Amenazas de tiroteos en escuelas Mendoza: liberaron a la madre imputada

La madre imputada en la causa por amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza recuperó su libertad en las últimas horas, según informó el Ministerio Público Fiscal mediante un comunicado oficial difundido este martes por la noche.

De acuerdo con la información brindada por la Unidad Fiscal de Delitos de Medio Ambiente, contra el Maltrato Animal y No Especializados , el fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez , otorgó el recupero de la libertad a la progenitora y responsable legal del menor que había llevado una réplica de arma de fuego a una institución educativa.

El beneficio fue concedido luego de un pedido formal presentado por la imputada , quien había sido detenida en el marco de la investigación por la aparición de pintadas amenazantes en escuelas de la provincia, un hecho que generó preocupación en la comunidad educativa y movilizó operativos policiales en distintos establecimientos.

Ampliaron la imputación contra la mujer

Según detallaron desde el Ministerio Público Fiscal, durante la mañana del martes la causa registró un avance clave: la imputación fue ampliada bajo el encuadre del delito de intimidación pública agravada por la participación de un menor, delito que prevé penas de 3 a 8 años de cárcel..

La causa continúa en etapa de investigación y se mantiene bajo la órbita de la Unidad Fiscal interviniente. Mientras tanto, la liberación de la imputada no implica el cierre de la causa ni la desvinculación del proceso judicial, sino que la mujer deberá cumplir con las condiciones que disponga la Justicia.